Церемония вручения телевизионной премии состоится 31 июля.

BAFTA TV: Сериал "Чернобыль" стал лидером по количеству номинаций Скриншот из видео

Создатели американско-британского сериала "Чернобыль" могут похвастаться очередным триумфом. 4 июля стало известно, что телевизионный проект стал лидером по количеству номинаций премии BAFTA TV.

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Так, сериал телеканала НВО претендует на награды в 14 категориях. Среди них - лучшая мужская роль (Джаред Харрис), лучшая мужская роль второго плана (Стеллан Скарсгард), лучший мини-сериал, лучший дизайн костюмов, лучший оригинальный саундтрек и др.

На втором месте по номинациям оказался сериал “Корона“ от Netflix. Он получил 7 номинаций. На третьей строчке экранизация фантастической трилогии Филипа Пулмана “Темные начала“ с пятью номинациями.

Церемония вручения телевизионной премии BAFTA TV Awards состоится 31 июля.

Напомним, ранее ONUKA поделилась интересным наблюдением о сериале "Чернобыль".

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