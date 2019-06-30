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ONUKA поделилась интересным наблюдением о сериале "Чернобыль"

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Ната Жижченко поделилась своими размышлениями об образе Уляны Хомюк в сериале "Чернобыль".
ONUKA поделилась интересным наблюдением о сериале "Чернобыль"
ONUKA поделилась интересным наблюдением о сериале "Чернобыль"
instagram.com/onukaofficial

18 июня на украинском телевидении состоялся премьерный показ британско-американского сериала “Чернобыль“. Но дискуссии по поводу сюжета и персонажей продолжаются и сейчас.

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Так, солистка электро-фолк-группы ONUKA Ната Жижченко поделилась с поклонниками интересными размышлениями об одном из образов сериала. Звезда отметила, что вымышленный персонаж ядерный физик Уляна Хомюк очень напоминает белорусскую писательницу Светлану Алексиевич. 

Заметная часть событий мини-сериала “Чернобыль“ была основана на книге Алексиевич “Чернобыльская молитва“.

“Нікого не нагадує? Звертаюсь до тих, хто подивився Chernobyl. Після чергових роздумів, до мене дійшло, що образ Уляни Хомюк - це прототип самої Світлани Алексієвич. І все нарешті склалось. Як геніально! Так ввести персонаж оповідача і спостерігача в сценарій! Ох, в черговий раз вражена“, - написала Жижченко.

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Отметим, что отец вокалистки ONUKA был ликвидатором последствий аварии на ЧАЭС. Позже сама Ната занималась изучением Чернобыля. Она защитила магистерскую работу о влиянии аварии на культуру этнорегиона Полесье.

Напомним, ранее солистка ONUKA показала редкие кадры с отцом.

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Теги: Ната Жижченко, ONUKA, Чернобыль, Светлана Алексиевич
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Источник: Ivona.bigmir.net

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