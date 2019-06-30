ONUKA поделилась интересным наблюдением о сериале "Чернобыль"
18 июня на украинском телевидении состоялся премьерный показ британско-американского сериала “Чернобыль“. Но дискуссии по поводу сюжета и персонажей продолжаются и сейчас.
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Так, солистка электро-фолк-группы ONUKA Ната Жижченко поделилась с поклонниками интересными размышлениями об одном из образов сериала. Звезда отметила, что вымышленный персонаж ядерный физик Уляна Хомюк очень напоминает белорусскую писательницу Светлану Алексиевич.
Заметная часть событий мини-сериала “Чернобыль“ была основана на книге Алексиевич “Чернобыльская молитва“.
“Нікого не нагадує? Звертаюсь до тих, хто подивився Chernobyl. Після чергових роздумів, до мене дійшло, що образ Уляни Хомюк - це прототип самої Світлани Алексієвич. І все нарешті склалось. Як геніально! Так ввести персонаж оповідача і спостерігача в сценарій! Ох, в черговий раз вражена“, - написала Жижченко.
Нікого не нагадує? Звертаюсь до тих, хто подивився Chernobyl. Після чергових роздумів, до мене дійшло, що образ Уляни Хомюк - це прототип самої Світлани Алексієвич. І все нарешті склалось. Як геніально! Так ввести персонаж оповідача і спостерігача в сценарій! Ох, в черговий раз вражена.
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Отметим, что отец вокалистки ONUKA был ликвидатором последствий аварии на ЧАЭС. Позже сама Ната занималась изучением Чернобыля. Она защитила магистерскую работу о влиянии аварии на культуру этнорегиона Полесье.
Напомним, ранее солистка ONUKA показала редкие кадры с отцом.
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