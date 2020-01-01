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Умер известный рок-музыкант Боб Кулик

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Он сотрудничал с группами Kiss, W.A.S.P., Grand Funk Railroad и Дайаной Росс.
Умер известный рок-музыкант Боб Кулик
Умер известный рок-музыкант Боб Кулик
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В США умер известный американский рок-гитарист и продюсер Боб Кулик. Ему был 71 год. О смерти музыканта сообщил в Facebook его младший брат Брюс Кулик.

С огромным сожалением должен сообщить о смерти моего брата Боба Кулика... Я знаю, что он сейчас находится в мире, вместе с моими родителями, и играет на гитаре так громко, как может, - говорится в посте.

Боб Кулик сотрудничал с популярными рок-группами Kiss, W.A.S.P., Grand Funk Railroad и с Дайаной Росс, участвовал в записи альбома Лу Рида.

Также Кулик спродюсировал запись группы Motörhead, который получил “Грэмми“. 

Ранее сообщалось, что умер актер из фильма “Американский пирог“ Фред Уиллард.

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Теги: Боб Кулик, музыкант, умер
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