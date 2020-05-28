"Холостяк" Макс Михайлюк прокомментировал интимную близость с участницей проекта

Максим признался Даше, которую выбрал в финале, что у него была близость с другой участницей.

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В пост-шоу 10-го сезона романтического шоу “Холостяк“ приняли участие звезда проекта Макс Михайлюк, участницы шоу, а также его победительница – 23-летняя гимнастка Даша Ульянова.

В соцсети поклонники шоу принялись активно обсуждать дальнейшую судьбу отношений Макса и Даши, путаясь в догадках, вместе ли они после проекта. Оказалось, что Макс и его избранница не вместе. Даша пришла на пост-шоу без кольца на безымянном пальце, который ей во время финальной церемонии вручил холостяк.

Девушка рассказала, что Макс ей признался, что у него был секс с одной из участниц во время проекта. Даша расценивает это как предательство, потому что она считала, что они – пара.

Макс в свою очередь не отрицал слова девушки. Он прекрасно понимает, что сделал ей больно, так как и сам когда-то это чувство испытывал.

Я должен был ей об этом сказать. Вообще не было никакого смысла этого скрывать. Если бы я в силу каких-то добрых идей это сделал и не сказал ей об этом, все равно это когда-то стало бы явным. И это не то, как я поступаю. Поэтому я сказал ей, как есть. И я понимаю, что сделал ей больно. И то, что она сейчас испытывает, немного мне знакомо, - сказал Михайлюк.

Также холостяк отметил, что у него до сих пор есть чувства к Даше, и что не считает это изменой, так как до финала он не давал никому никаких обещаний и не признавался никому в любви.

Максим уверяет что сейчас его сердце свободно. Он не имеет серьезных отношений, однако готов к ним.

Ранее Кристина из “Холостяка-10“ объяснила, почему у нее не сложились отношения с Максом.

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