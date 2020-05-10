Девушка призналась, что после того, как покинула шоу, писала главному герою.

Кристина из "Холостяка-10" объяснила, почему у нее не сложились отношения с Максом instagram.com/kris.chem/

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Во время съемок пост-шоу “Холостяк-10“ главный герой этого сезона Макс Михайлюк встретился с Кристиной, которая покинула проект до финала. На проекте девушка неоднократно что-то недоговаривала, обманывала холостяка и в конце концов окончательно потеряла его доверие.

В течение долгого времени Кристина думала, что покинула проект из-за неудачной стрижки. Она неделю не разбирала чемоданы, потому что надеялась, что Максим захочет ее вернуть.

Я думала, что Макс не сможет меня отпустить. Мне казалось, что у нас сильные чувства, которые я испытываю до сих пор. Но я писала ему. Было важно донести, что мои чувства очень честные, – призналась участница.

Макс отметил, что ответил Кристине на одно из ее сообщений. Холостяк сказал, что у нее были все шансы стать его избранницей и для этого нужно было только одно – искренность. Для него сложившаяся ситуация также была неприятной, поэтому он больше ничего не отвечал.

Ранее победительница “Холостяка-10“ обнажилась ради эффектного кадра.

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