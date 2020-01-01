"Золота Жар-птиця 2020": Список всех номинантов музыкальной премии
В воскресенье, 31 мая, состоится одиннадцатая церемония вручения музыкальной премии “Золота жар-птиця 2020“. Из-за коронавируса мероприятие проведут в телеформате. Победителей объявят в эфире телеканала М2 в 20:00.
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Отметим, что награды в виде пера золотой жар-птицы получат победители десяти номинаций: певец года, певица года, поп-группа, рок-группа, хит года, клип года, баллада года, народный хит, дэнс-хит и инди. Далее смотрите список всех претендентов на награды в этом году.
“Золота жар-птиця 2020“: Список всех номинантов
ПЕВИЦА ГОДА
- Michelle Andrade
- TARABAROVA
- Тина Кароль
- NK | Настя Каменских
- Злата Огневич
ПЕВЕЦ ГОДА
- Виталий Козловский
- Сергей Бабкин
- MÉLOVIN
- Олег Винник
- Kishe
ПОП-ГРУППА
- Время и Стекло
- TamerlanAlena
- DZIDZIO
- KAZKA
- MOZGI
РОК-ГРУППА
- Антитела
- THE HARDKISS
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- Вопли Видоплясова
- СКАЙ
ХИТ ГОДА
- Сергей Бабкин – Моє кохання
- Время и Стекло – Дим
- NK | Настя Каменских – Обіцяю
- MÉLOVIN – Ти
- Злата Огневич – Солодка кара
КЛИП ГОДА
- TARABAROVA – Мені казково
- NK | Настя Каменских – Обіцяю
- Тина Кароль – Вабити
- THE HARDKISS – Жива
- Michelle Andrade – Не знаю
БАЛЛАДА ГОДА
- THE HARDKISS – Хто, як не ти
- ДОРОШ – Де ти є
- Антитела – Буде син
- Тина Кароль & Юлия Санина – Вільна
- Alyosha & Vlad Darwin – Пірнай
НАРОДНЫЙ ХИТ
- Олег Винник – Роксолана
- NK | Настя Каменских – Обіцяю
- Андриана – Ча Ча Ча
- KAMALIYA feat. Rico Macho – Наше LіТО
- Наталка Карпа – Гойдай
ДЭНС-ХИТ
- Время и Стекло – Дим
- Артем Пивоваров – 2000
- Kishe – #LOVE
- Ирина Федишин & BAKUN – Просто танцюй
- Michelle Andrade – Не знаю
ИНДИ
- LAUD
- KADNAY
- Jamala feat. alyona alyona
- TVORCHI
- Shy & Pianoбой
Посмотреть список всех победителей прошлогодней музыкальной премии “Золота Жар-птиця 2019“ можно здесь.
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