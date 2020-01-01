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"Золота Жар-птиця 2020": Список всех номинантов музыкальной премии

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Церемония вручения премии состоится уже в это воскресенье, 31 мая.
"Золота Жар-птиця 2020": Список всех номинантов музыкальной премии
"Золота Жар-птиця 2020": Список всех номинантов музыкальной премии
пресс-служба

В воскресенье, 31 мая, состоится одиннадцатая церемония вручения музыкальной премии “Золота жар-птиця 2020“. Из-за коронавируса мероприятие проведут в телеформате. Победителей объявят в эфире телеканала М2 в 20:00.

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Отметим, что награды в виде пера золотой жар-птицы получат победители десяти номинаций: певец года, певица года, поп-группа, рок-группа, хит года, клип года, баллада года, народный хит, дэнс-хит и инди. Далее смотрите список всех претендентов на награды в этом году.

“Золота жар-птиця 2020“: Список всех номинантов

ПЕВИЦА ГОДА

  • Michelle Andrade
  • TARABAROVA
  • Тина Кароль
  • NK | Настя Каменских
  • Злата Огневич

ПЕВЕЦ ГОДА

  • Виталий Козловский
  • Сергей Бабкин
  • MÉLOVIN
  • Олег Винник
  • Kishe

ПОП-ГРУППА

  • Время и Стекло
  • TamerlanAlena
  • DZIDZIO
  • KAZKA
  • MOZGI

РОК-ГРУППА

  • Антитела
  • THE HARDKISS
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Вопли Видоплясова
  • СКАЙ

ХИТ ГОДА

  • Сергей Бабкин – Моє кохання
  • Время и Стекло – Дим
  • NK | Настя Каменских – Обіцяю
  • MÉLOVIN – Ти
  • Злата Огневич – Солодка кара

КЛИП ГОДА

  • TARABAROVA – Мені казково
  • NK | Настя Каменских – Обіцяю
  • Тина Кароль – Вабити
  • THE HARDKISS – Жива
  • Michelle Andrade – Не знаю

БАЛЛАДА ГОДА

  • THE HARDKISS – Хто, як не ти
  • ДОРОШ – Де ти є
  • Антитела – Буде син
  • Тина Кароль & Юлия Санина – Вільна
  • Alyosha & Vlad Darwin – Пірнай

НАРОДНЫЙ ХИТ

  • Олег Винник – Роксолана
  • NK | Настя Каменских – Обіцяю
  • Андриана – Ча Ча Ча
  • KAMALIYA feat. Rico Macho – Наше LіТО
  • Наталка Карпа – Гойдай

ДЭНС-ХИТ

  • Время и Стекло – Дим
  • Артем Пивоваров – 2000
  • Kishe – #LOVE
  • Ирина Федишин & BAKUN – Просто танцюй
  • Michelle Andrade – Не знаю

ИНДИ

  • LAUD
  • KADNAY
  • Jamala feat. alyona alyona
  • TVORCHI
  • Shy & Pianoбой

Посмотреть список всех победителей прошлогодней музыкальной премии “Золота Жар-птиця 2019“ можно здесь.

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Теги: Золота жар-птиця, Золота жар-птиця 2020
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Источник: Ivona bigmir)net

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