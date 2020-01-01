"Золота Жар-птиця 2020": Список всех номинантов музыкальной премии

Церемония вручения премии состоится уже в это воскресенье, 31 мая.

В воскресенье, 31 мая, состоится одиннадцатая церемония вручения музыкальной премии “Золота жар-птиця 2020“. Из-за коронавируса мероприятие проведут в телеформате. Победителей объявят в эфире телеканала М2 в 20:00.

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Отметим, что награды в виде пера золотой жар-птицы получат победители десяти номинаций: певец года, певица года, поп-группа, рок-группа, хит года, клип года, баллада года, народный хит, дэнс-хит и инди. Далее смотрите список всех претендентов на награды в этом году.

“Золота жар-птиця 2020“: Список всех номинантов

ПЕВИЦА ГОДА

Michelle Andrade

TARABAROVA

Тина Кароль

NK | Настя Каменских

Злата Огневич

ПЕВЕЦ ГОДА

Виталий Козловский

Сергей Бабкин

MÉLOVIN

Олег Винник

Kishe

ПОП-ГРУППА

Время и Стекло

TamerlanAlena

DZIDZIO

KAZKA

MOZGI

РОК-ГРУППА

Антитела

THE HARDKISS

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Вопли Видоплясова

СКАЙ

ХИТ ГОДА

Сергей Бабкин – Моє кохання

Время и Стекло – Дим

NK | Настя Каменских – Обіцяю

MÉLOVIN – Ти

Злата Огневич – Солодка кара

КЛИП ГОДА

TARABAROVA – Мені казково

NK | Настя Каменских – Обіцяю

Тина Кароль – Вабити

THE HARDKISS – Жива

Michelle Andrade – Не знаю

БАЛЛАДА ГОДА

THE HARDKISS – Хто, як не ти

ДОРОШ – Де ти є

Антитела – Буде син

Тина Кароль & Юлия Санина – Вільна

Alyosha & Vlad Darwin – Пірнай

НАРОДНЫЙ ХИТ

Олег Винник – Роксолана

NK | Настя Каменских – Обіцяю

Андриана – Ча Ча Ча

KAMALIYA feat. Rico Macho – Наше LіТО

Наталка Карпа – Гойдай

ДЭНС-ХИТ

Время и Стекло – Дим

Артем Пивоваров – 2000

Kishe – #LOVE

Ирина Федишин & BAKUN – Просто танцюй

Michelle Andrade – Не знаю

ИНДИ

LAUD

KADNAY

Jamala feat. alyona alyona

TVORCHI

Shy & Pianoбой

Посмотреть список всех победителей прошлогодней музыкальной премии “Золота Жар-птиця 2019“ можно здесь.

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