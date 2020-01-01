"Золота Жар-птиця 2020": Как будет проходить легендарная музыкальная премия

В этом году церемония награждения премии переходит в телеформат. Победителей назовут в конце мая.

“Золотій Жар-птиці 2020“ - быть! Телеканал М2 и компания “Таврійські Ігри” объявляют о том, что этой весной мы в третий раз подряд узнаем имена лучших из лучших исполнителей современной украинской музыки. Однако в этом году премия полностью переходит в цифровой и телевизионный форматы.

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Определение победителей традиционно пройдет в несколько этапов. Каждая из десяти номинаций (“Певица года”, “Певец года”, “Поп-группа”, “Рок-группа”, “Хит года”, “Клип года”, “Баллада года”, “Прорыв года”, “Дэнс Хит” и “Инди”) будет насчитывать по пять артистов, чьи клипы получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 в период с 1 марта 2019-го по 1 марта 2020 года включительно.

С 11 мая ищите имена номинантов в телевизионном эфире и социальных сетях. Список претендентов на победу попадет к экспертному совету, который путем тайного индивидуального голосования и определит победителей. На следующий день после проведения национальной музыкальной премии “Золота Жар-птиця” организаторы обещают опубликовать анкеты каждого из экспертов, чтобы любой участник или зритель смог посчитать баллы и самостоятельно проверить результаты голосования.

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В состав жюри, как и раньше, войдут радио- и телепродюсеры, а также известные персоны украинского шоубиза.

31 мая в эфире телеканала М2 состоится церемония премии “Золота Жар-птиця” с вручением статуэток победителям. Формат ее проведения организаторы пока держат в секрете, но обещают обнародовать уже в ближайшее время.

Посмотреть список всех победителей прошлогодней музыкальной премии “Золота Жар-птиця 2019“ можно здесь.

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