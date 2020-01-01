"Ревизор. Карантин" нашел самое грязное место в супермаркетах
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Во время пандемии коронавируса важно соблюдать все рекомендации и нормы Минздрава. Чтобы не навредить собственному здоровью и здоровью окружающих.
К сожалению, многие украинцы пренебрегают рекомендациями Министерства и не надевают перчатки, когда идут за продуктами в супермаркет. А зря! Ведущая спецвыпусков «Ревизор. Карантин» (Новый канал) Юлия Панкова во время проверок в маркетах обнаружила опасное количество микробов на поверхностях. К которым, кстати, чаще всего прикасаются посетители.
– С помощью люминометра, который определяет степень загрязнения чистых, на первый взгляд, поверхностей, проверила корзины, тележки, кассовые ленты и табло весов, – рассказывает Юля. – Результаты меня неприятно поразили. Только представьте, при допустимых показателях в 30 единиц люминометр показал более тысячи внутри корзины. Поэтому так важно, чтобы ваш хлеб «не выглядывал» из бумажного пакета и не касался тележки или корзины.
Сейчас почти во всех крупных маркетах есть весы самообслуживания. Но вы даже не представляете, сколько микробов находится на их электронном табло. Эти цифры вас тоже шокируют.
– Экран, на котором мы выбираем вид и сорт фруктов и овощей, оказался самым грязным местом в супермаркетах. Люминометр показал там 1246 единиц, – рассказывает ведущая!
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По правилам, работники магазинов должны обязательно каждый час дезинфицировать все поверхности. А еще важно, чтобы кассир при вас продезинфицировал движущуюся ленту, куда вы кладете свои покупки. Ведь в одном из маркетов люминометр показал более 80 единиц. Кстати, на упаковках продуктов тоже достаточно грязи и микробов:
– Я проверила на грязь упаковку мяса, – говорит ведущая. – люминометр показал более 100 единиц. Вот почему так важно дома дезинфицировать всю тару, которую вы принесли из магазина, а затем перекладывать продукты в другую посуду.
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Ранее мы писали, что “Ревизор. Карантин“ остановил проверку в столичном ресторане.
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