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Почему "Ревизор. Карантин" остановил проверку в столичном ресторане

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Ведущая Нового канала рассказала, кто не давал ей выполнять журналистскую работу.
Почему "Ревизор. Карантин" остановил проверку в столичном ресторане
Почему "Ревизор. Карантин" остановил проверку в столичном ресторане
пресс-служба

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Служба охраны с автоматами в руках, полиция, адвокат и управляющий ресторана. Так встретили «Ревизор. Карантин» в одном из заведений самой известной в мире сети ресторанов пиццы – Domino's Pizza. Зачем такая подмога? У них есть, что скрывать?

– После выхода спецпроекта «Ревизор. Карантин» получила много просьб проверить доставку пиццы Domino's, – рассказывает ведущая Юлия Панкова. – Что ж, просьбу я выполнила – пришла на кухню этого заведения. Чтобы как журналист проверить и продемонстрировать зрителям, соблюдают ли повара санитарно-гигиенические нормы и рекомендации Минздрава. В каких условиях хранятся продукты? Как проводят проверку состояния здоровья работников перед началом рабочей смены?

Почему
Почему "Ревизор. Карантин" остановил проверку в столичном ресторане
пресс-служба

Сотрудница заведения постоянно препятствовала Юле проводить ревизию.

– Несмотря на все запреты руководителя и адвоката я проверила температуру начинки для пиццы, – рассказывает ведущая Новому каналу. – Она была в пределах нормы, термометр показал +7. В холодильнике все продукты – вакуумированы и стикерованы. Также было сохранено товарное соседство. Повар работал в маске и перчатках. Мне показали средства, которыми дезинфицируют поверхности.

А еще Юля проверила на чистоту трубку на кофеварке, с помощью которой взбивают молоко.

– Люминометр, который определяет степень загрязнения чистой, на первый взгляд, поверхности показал 47 единиц, – говорит ведущая. – Напомню, что норма – до 30 единиц. Превышение есть, но незначительное. В целом кухня меня приятно удивила.

Почему
Почему "Ревизор. Карантин" остановил проверку в столичном ресторане
пресс-служба

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Но из-за чрезмерного препятствования журналистской работе съемка была прекращена.

– Жаль, что на чистой кухне с ответственными поварами мне не показали в достаточном количестве масок и перчаток, – рассказывает ведущая. – И, самое главное, я не увидела медицинских книжек работников. Не могу быть уверена, что те здоровы. Поэтому заведение Domino's Pizza украинцам я не рекомендую.

Ранее мы писали, безопасна ли заказывать доставку еды. 

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Теги: Ревизор, Юлия Панкова
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