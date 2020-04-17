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"Ревизор. Карантин" проверил работу заведений во время карантина

Комментариев: 1
Какое из заведений смогло пройти ревизию от Юлии Панковой, а кто не соблюдает санитарные нормы во время пандемии?
"Ревизор. Карантин" проверил работу заведений во время карантина: результаты
"Ревизор. Карантин" проверил работу заведений во время карантина: результаты
пресс-служба

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Вчера, 16 апреля, на Новом канале состоялась премьера первого спецвыпуска программы «Ревизор. Карантин».  Юля  Панкова проверила, не ухудшился ли при сервис заведений, и соблюдают ли  работники санитарно-гигиенические рекомендации МОЗ,

  • “Ревизор“ рекомендует: “Сільпо“

Команда «Ревизор. Карантин» заглянула за прилавок и проверила кухню супермаркета одной из крупнейших торговых сетей Украины.

– На входе работник «Сільпо» измерял температуру не каждому посетителю, – рассказывает ведущая. – Это необязательно. А также выдавал маски тем, у кого их не нет. Это похвальная инициатива и хотелось бы, чтобы так было в каждом супермаркете, ведь не все люди могут приобрести себе маски. В торговом зале стояло несколько дезинфекторов для рук. Весь персонал магазина был в масках и перчатках. Также они следили за соблюдением дистанции между посетителями. Ведь, по рекомендации Минздрава, дистанция между людьми в 1,5-2 метра является средством предотвращения заражения коронавирусом воздушно-капельным путем. Все фрукты, овощи, крупы, которые до этого продавались «открытыми», были упакованы. Готовые блюда в отделе кулинарии хранятся при необходимой температуре. Я увидела, какими средствами дезинфекции обрабатывают поверхности и ножи.

Здесь сотрудники придерживаются всех требований и норм МОЗ.

В «Сильпо» Юля провела эксперимент, чтобы доказать зрителям необходимость надевать перчатки, когда они идут в магазин.

– При допустимом показателе в 30 люминометр показал более тысячи единиц на тележках и корзинках, – рассказывает Юля. – Вы только представьте, какая это степень загрязнения! Понимаете, почему так важно надевать резиновые перчатки в магазине? А дома советую все упаковки с товаров утилизировать. В супермаркете я проверила на чистоту незакрытые боксы, в которые кладут уже готовую еду. Люминометр показал 67 единиц. Поэтому рекомендую покупателям просить продавцов класть еду не в верхние боксы. А если готовое блюдо нужно разогреть – советую сделать это дома при температуре 60 градусов, чтобы уничтожить возможные микробы.

По суммарному результату ревизии команда «Ревизор. Карантин» наградила супермаркет «Сільпо» табличкой «Ревизор Рекомендует».

  • “Ревизор“ не рекомендует: KFC

Но, к сожалению, не все владельцы понимают серьезность ситуации в стране. Некоторые игнорируют постановление Кабмина, в котором указано, что они должны обеспечивать персонал защитой для лица и рук.

– Например, директор одного из заведений американской сети KFC, по моему мнению, безответственно относится к безопасности своих клиентов. Ведь его повара готовят без масок и перчаток! – рассказывает о результатах следующей ревизии Юлия Панкова.

Более того, работник даже не понимал, что контактирует с пищей уже после ее приготовления и термической обработки, и которая затем попадет в организм клиента. После просьбы Юли надеть маску парень сказал, что она ему не нужна, поскольку он не контактирует с людьми!

– Первые недели коронавирус не всегда проявляется симптоматически, – говорит ведущая. – Работник может быть больным и передавать вирус. И не догадываться об этом.

Такая безответственность подвергает клиентов заведения опасности.

– На кухне KFC было грязно, – рассказывает ведущая. – Курятина, главный продукт заведения, сохранялась при правильных условиях – была простикерована, завакуумирована и хранилась в холодильной камере. Показатели анализатора масла – в норме. И я впервые увидела, как заведение внедряет требования HACCP. Но из-за несоблюдения поварами санитарно-гигиенических норм во время карантина «Ревизор» не рекомендует украинцам это заведение.

  • “Ревизор“ рекомендует: пиццерия Mаmаmia

Много украинцев выбрали для себя доставку готовой еды. Но соблюдает ли курьер все правила, везя вам блюдо во время карантина? Команда «Ревизор. Карантин» проверила работу доставки заведения Mаmаmia.

– Я заказала пиццу и салат, – рассказывает Юля. – Когда приехал курьер, отметила, что он соблюдал все санитарно-гигиенические нормы. Парень был в маске, перчатках и сохранял дистанцию. Достала заказ из пакета – пицца упакована в картонную коробку, а салат – в бокс. Словом, все безопасно.

Также Юля проверила кухню заведения и убедилась, что повара тоже соблюдают нормы:

– Весь персонал – в масках и перчатках, – рассказывает Юля Новому каналу. – Повара показали дезинфицирующие средства, которыми обрабатывают поверхности. Они знали все правила и нормы карантинных мероприятий. Продукты хранились при правильных условиях, я даже решилась на дегустацию «Ревизор. Карантин» рекомендует украинцам пиццерию Mаmаmia.

Ранее мы писали, что “Ревизор. Карантин“ обнаружил нарушения в одном из заведений.

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Теги: Ревизор, новый канал, Юлия Панкова
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
John*B    17.04.2020, 14:17
Оценка:  0
John*B
Когда уже этим ревизорам анал проверят? Возьмут мазок на посев? Карантин! Какого фуя они шоркаются?! Домой на самоизоляцию говнюков!)
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