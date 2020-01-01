В четверг, 16 апреля, в 18:00 на Новом канале ведущая Юлия Панкова поделится выводами после первых "карантинных" ревизий.

Без масок и перчаток: "Ревизор. Карантин" обнаружил нарушения в одном из заведений пресс-служба

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В стране уже четвертую неделю действует карантин. За это время в команду «Ревизора» ежедневно поступают просьбы от людей – проверить заведения питания, которые продолжили свою работу. Ведь супермаркетам, АЗС, ресторанам пришлось адаптироваться к новым вызовам. Но соблюдают ли работники все санитарно-гигиенические нормы и рекомендации Минздрава – проверит ведущая спецвыпусков «Ревизор. Карантин» Юлия Панкова.

– Во время пандемии коронавируса нам нужно знать, в каких заведениях безопасно, а в каких – нет, – рассказывает ведущая Нового канала. – После первых ревизий могу сказать, что, к сожалению, не все владельцы понимают всю серьезность ситуации в стране. Более того, игнорируют постановление Кабмина, в котором указано, что они должны обеспечить персонал защитой для лица и глаз. Такая безответственность может привести к инфицированию клиентов коронавирусом.

Без масок и перчаток: "Ревизор. Карантин" обнаружил нарушения в одном из заведений пресс-служба

– В ответ на мою просьбу надеть маску, услышала: «Я же не контактирую с людьми», – рассказывает Юля. – Повар не понимает, что он работает с едой, которая попадет в организм посетителя! У большенства людей вирус первое время протекает безсимптомно и человек может быть инфицирован, заражать окружающтх, неподозревая об этом.

Так, в одном из киевских заведений американской сети быстрого питания повар готовил пищу без маски и перчаток.

Безопасность украинцев сейчас на первом месте! Обо всех нарушениях, которые команда «Ревизор. Карантин» обнаружит во время проверок, будет проинформирована Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Включайте сегодня в 18:00 первый спецвыпуск «Ревизор. Карантин» на Новом канале, чтобы узнать, в каких условиях вам готовят пищу во время эпидемии коронавируса!

Ранее мы писали, что “Ревизор. Карантин“ проверил супермаркет одной из крупнейших сетей Украины.

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