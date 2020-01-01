Без масок и перчаток: "Ревизор. Карантин" обнаружил нарушения в одном из заведений
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В стране уже четвертую неделю действует карантин. За это время в команду «Ревизора» ежедневно поступают просьбы от людей – проверить заведения питания, которые продолжили свою работу. Ведь супермаркетам, АЗС, ресторанам пришлось адаптироваться к новым вызовам. Но соблюдают ли работники все санитарно-гигиенические нормы и рекомендации Минздрава – проверит ведущая спецвыпусков «Ревизор. Карантин» Юлия Панкова.
– Во время пандемии коронавируса нам нужно знать, в каких заведениях безопасно, а в каких – нет, – рассказывает ведущая Нового канала. – После первых ревизий могу сказать, что, к сожалению, не все владельцы понимают всю серьезность ситуации в стране. Более того, игнорируют постановление Кабмина, в котором указано, что они должны обеспечить персонал защитой для лица и глаз. Такая безответственность может привести к инфицированию клиентов коронавирусом.
Так, в одном из киевских заведений американской сети быстрого питания повар готовил пищу без маски и перчаток.
– В ответ на мою просьбу надеть маску, услышала: «Я же не контактирую с людьми», – рассказывает Юля. – Повар не понимает, что он работает с едой, которая попадет в организм посетителя! У большенства людей вирус первое время протекает безсимптомно и человек может быть инфицирован, заражать окружающтх, неподозревая об этом.
Безопасность украинцев сейчас на первом месте! Обо всех нарушениях, которые команда «Ревизор. Карантин» обнаружит во время проверок, будет проинформирована Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Включайте сегодня в 18:00 первый спецвыпуск «Ревизор. Карантин» на Новом канале, чтобы узнать, в каких условиях вам готовят пищу во время эпидемии коронавируса!
Ранее мы писали, что “Ревизор. Карантин“ проверил супермаркет одной из крупнейших сетей Украины.
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