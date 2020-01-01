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"Ревизор. Карантин" проверил супермаркет одной из крупнейших сетей Украины

Спецтема: ТВ и телешоу
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Первые выводы по ревизии от Юлии Панковой. Премьера спецвыпусков «Ревизор. Карантин» – 16 апреля в 18:00 на Новом канале.
"Ревизор. Карантин" проверил супермаркет одной из крупнейших сетей Украины
"Ревизор. Карантин" проверил супермаркет одной из крупнейших сетей Украины
пресс-служба

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На этой неделе стартовали съемки «Ревизор. Карантин». Ведущая Юлия Панкова, вооружившись люминометром, который определяет степень загрязнения на чистой с виду поверхности, отправилась на ревизии в заведения питания и на заправки.

– Мы благодарны украинцам, обратившимся к нам с просьбой проверить супермаркеты и заведения, из которых сейчас доставляют готовую еду, – говорит ведущая Нового канала. – Понимаю, что вы переживаете не только за качество продуктов, но и за то, соблюдают ли повара санитарно-гигиенические нормы. Ведь небрежное отношение работников может нанести вред нашему здоровью.

"Ревизор. Карантин" проверил супермаркет одной из крупнейших сетей Украины
пресс-служба

Съемочная группа «Ревизор. Карантин», надев маски, бахилы, резиновые перчатки и очки, отправилась на локации Киева.

– Проверяли супермаркет одной из крупнейших торговых сетей Украины, – рассказывает Юля. – Весь персонал магазина был в масках и перчатках. Работники следили за соблюдением дистанции между посетителями. Ведь, по рекомендации Минздрава, дистанция между людьми в 1,5-2 метра является средством предотвращения заражения коронавирусом воздушно-капельным путем. Все фрукты и овощи, которые до этого продавались «открытыми», были упакованы.

Но несмотря на соблюдение сотрудниками всех требований и норм Минздрава, в супермаркете все же были выявлены некоторые нарушения.

– При допустимом показателе в 30, люминометр показал 200 единиц на тележках и корзинах, – рассказывает Юля. – Вы только представьте, какая это степень загрязнения! Вот почему так важно надевать резиновые перчатки в магазин. Ведь вы постоянно контактируете с этими поверхностями. Более того, кладете туда свои товары. Поэтому сейчас важно, чтобы вы покупали продукты только в упаковках. Советую их дома дезинфицировать или хотя бы протирать.

Премьера спецвыпусков «Ревизор. Карантин» – 16 апреля в 18:00 на Новом канале. Включайте, чтобы узнать, в каких заведениях во время эпидемии коронавируса безопасно!

Ранее мы писали, как Юлия Панкова вышла из депрессии. 

 

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Теги: Юлия Панкова, Ревизор
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