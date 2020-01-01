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Премьера! Певица София Егорова презентует весеннюю песню “Ми є любов”

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София Егорова запускает волну позитива – премьера песни “Ми є любов”.
Премьера! Певица София Егорова презентует весеннюю песню “Ми є любов”
Премьера! Певица София Егорова презентует весеннюю песню “Ми є любов”
Пресс-служба

Певица София Егорова, представляет публике новый весенний сингл “Ми є любов”. Музыку для песни написал ART DEMUR, слова – DONTSOV. Это уже не первое сотрудничество певицы с авторами.

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Песня “Ми є любов” о доверии друг к другу, любви, эмоциях и счастье. Само название говорит за себя – “Ми є любов”! Это песня двух половин одного целого!

“Новая песня “Ми є любов” – это волна позитива, любви, романтического настроения, которых нам так сейчас не хватает. В момент, когда даже самый оптимистичный человек впадает в, непонятное ему, уныние, спасти может только любовь и музыка. И с ними мы преодолеем все сложности. Мир приобретает новые краски, когда твоей руки касается любимый человек! Именно об этом моя песня”, – поделилась своими ощущениями София Егорова.

Слушать песню “Ми є любов” онлайн:

Как призналась певица, работа над песней длилась больше месяца и на нескольких студиях:

“Мы с командой искали разные варианты аранжировок. Когда я услышала первый, то поняла, что немного иначе ее себе представляла и мы решили попробовать ещё варианты. Также немного доработали первоначальный текст песни – творческий процесс был непрерывным. И все это для того, чтобы сингл “Ми є любов” понравился слушателям”, – рассказала София.

Песня “Ми є любов” уже доступна на всех музыкальных платформах.

Певица заинтриговала, что работает над несколькими интересными проектами. Всеми подробностями, новыми фото, советами по уходу за собой, видео с чтением поэзий и игрой на фортепиано артистка делится в своих соцсетях. На днях София приняла участие в мировом флешмобе, под названием  #tussenkunstquarantine #мистецтвовдома. Егорова запечатлела себя в нежном образе, изображенном на картине “Молодая девушка с глубоким вырезом и цветком в волосах”, автора – Берты Моризо.

Напомним, ранее Jerry Heil презентовала новый трек #НІНАДОНТСТРЕС.

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Теги: София Егорова
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Источник: Ivona bigmir)net
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