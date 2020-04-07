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Jerry Heil презентовала новый трек #НІНАДОНТСТРЕС - видео

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Новый хит артистка записала во время прямого эфира в Инстаграм.
Jerry Heil презентовала новый трек #НІНАДОНТСТРЕС - видео
Jerry Heil презентовала новый трек #НІНАДОНТСТРЕС - видео
instagram.com/thejerryheil

Известная украинская исполнительница, видео блогер и финалистка Нацотбора на “Евровидение 2020“ Jerry Heil порадовала поклонников новой композицией. Звезда выпустила лирик-видео на песню #НІНАДОНТСТРЕС.

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Премьера ролика состоялась вечером, 6 апреля, на официальном YouTube-канале 24-летней певицы. В съемках видео приняли участие случайные пользователи Сети, а вокальные партии артистка, настоящее имя которой Яна Шемаева, записала  в прямом эфире в Инстаграм 27 марта. За 16 часов лирик-видео #НІНАДОНТСТРЕС уже собрало более 26 тысяч просмотров.

Напомним, ранее Jerry Heil призналась, что она девственница.

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Теги: Jerry Heil
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
alex-zol    07.04.2020, 10:27
Оценка:  0
alex-zol
какая дичь, бля)))))))))))))))
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