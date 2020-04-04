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HBO покажет бесплатно лучшие фильмы и сериалы

Комментариев: 6
Канал предоставил бесплатный доступ к 500 часам фильмов и сериалов.
HBO покажет бесплатно лучшие фильмы и сериалы
HBO покажет бесплатно лучшие фильмы и сериалы
Кадр из сериала "Кремневая долина"

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С 3 апреля канал HBO запускает кампанию #StayHomeBoxOffice и призывает своих зрителей оставаться дома. Чтобы не заскучать, пользователям предлагают смотреть любимые сериалы и фильмы официально, в хорошем качестве и бесплатно. 

Так, в бесплатный доступ компания выложит 500 часов сериалов – среди них легендарный “Клан Сопрано“, “Кремниевая долина“ и “Прослушка“. Среди бесплатных фильмов: “Лего. Фильм 2“, “Покемон. Детектив Пикачу“, “Ослепленный светом“ и другие.

Бесплатный просмотр фильмов и сериалов уже доступен на HBO Now и HBO Go.

Ранее мы писали, что советует посмотреть Виталий Козловский.

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Теги: HBO, сериалы, карантин
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Комментариев (6)
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zadneprohodchik    05.04.2020, 09:00
Оценка:  +1
zadneprohodchik
Предурры доступ открыт только для США, что вы несете
pусский  (аноним)  04.04.2020, 20:07
Оценка:  0
pусский
Смотрите выступления В. В. Путина весь карантин, там на русском! Может, поумнеете.
speakerbot    04.04.2020, 19:56
Оценка:  +1
speakerbot
ой а смысл этой новости ? HBO now не работает в зоне украины и вообщемто все сериалы и фильмы на англ.
гость  (аноним)  04.04.2020, 19:15
Оценка:  -1
гость
А где украинские фильмы.Люди требуют просмотра.
Интересно бы посмотреть патриотические о героях
украины:бендере,мазепе и др.
wert-71    05.04.2020, 22:41
Оценка:  0
wert-71
тобі яка справа до нашого життя? займайся своєю країною
гость  (аноним)  04.04.2020, 19:00
Оценка:  0
гость
Это одно дерьмо!
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