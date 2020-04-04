Канал предоставил бесплатный доступ к 500 часам фильмов и сериалов.

HBO покажет бесплатно лучшие фильмы и сериалы Кадр из сериала "Кремневая долина"

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С 3 апреля канал HBO запускает кампанию #StayHomeBoxOffice и призывает своих зрителей оставаться дома. Чтобы не заскучать, пользователям предлагают смотреть любимые сериалы и фильмы официально, в хорошем качестве и бесплатно.

Так, в бесплатный доступ компания выложит 500 часов сериалов – среди них легендарный “Клан Сопрано“, “Кремниевая долина“ и “Прослушка“. Среди бесплатных фильмов: “Лего. Фильм 2“, “Покемон. Детектив Пикачу“, “Ослепленный светом“ и другие.

Бесплатный просмотр фильмов и сериалов уже доступен на HBO Now и HBO Go.

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