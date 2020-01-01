Актеру Саймону Рексу предлагали 70 тысяч долларов за ложь о романе с Меган Маркл

Британские издание пытались подкупить 45-летнего актера, у которого было свидание с Меган Маркл.

Американский актер и продюсер Саймон Рекс заявил, что британские СМИ предлагали ему крупную сумму за неправдивую информацию о супруге принца Гарри, экс-актрисе Меган Маркл. Об этом он рассказал в подкасте Hollywood Raw.

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По словам 45-летнего артиста, СМИ ним заинтересовались после того, как в Сети появилась информация о его свидании с Маркл. Таблоиды предлагали актеру 70 тысяч долларов за информацию о романе с герцогиней, которого на самом деле не было. Рекс уточнил, что он и Меган только раз обедали после одного из телешоу.

“Однажды мы встретились, но это не было похоже на свидание. Я просто познакомился с ней на телешоу, и мы вместе пообедали. Вот и все. Когда об этом стало известно, несколько британских таблоидов предложили мне деньги, чтобы я солгал, что мы якобы переспали. Я отказался, так как считаю, что я не имею права лгать и позорить королевскую семью“, - признался Саймон.

Саймон Рекс Getty images

Ранее сообщалось, что герцоги Сассекские не сложат королевские полномочия в запланированный срок.

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