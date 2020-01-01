Эксперт "Одруження наосліп": Как понять, что мужчине нужен только секс

Ирина Кириченко, психолог романтического реалити-шоу “Одруження наосліп“, которое выходит каждый вторник в 22:45 на телеканале “1+1“, рассказала о том, как понять, что мужчине нужен только секс и рассматривает ли он отношения, как нечто большее

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Мужчины давно знают, что женщины любят ушами, и чтобы получить желаемое, им нужно в ярких красках рассказать то, что они хотят услышать. Психолог Ирина Кириченко дала советы, как понять, мужчина хочет только секса и рассматривает ли вас на роль спутницы своей жизни.

1. Не интересуется вами и вашей жизнью. Все разговоры сводятся исключительно к сексу. Даже если женщина пытается что-то рассказать о себе, то мужчина выслушает ее из чувства такта, но не станет запоминать информацию. Тем более интересоваться в дальнейшем ситуацией. Например, вы рассказали, что вас ждет важное событие: собеседование, экзамен, у вас возник конфликт на работе. То мужчина, которому нужен только секс, не стал бы спрашивать, как все прошло, как вы себя чувствуете, решился ли вопрос в вашу сторону или нет. Не говоря о том, чтобы предлагать свою помощь.

Все разговоры сводятся исключительно к сексу. Даже если женщина пытается что-то рассказать о себе, то мужчина выслушает ее из чувства такта, но не станет запоминать информацию. Тем более интересоваться в дальнейшем ситуацией. Например, вы рассказали, что вас ждет важное событие: собеседование, экзамен, у вас возник конфликт на работе. То мужчина, которому нужен только секс, не стал бы спрашивать, как все прошло, как вы себя чувствуете, решился ли вопрос в вашу сторону или нет. Не говоря о том, чтобы предлагать свою помощь. 2. Не держит слова. Он много говорит, но никогда не сдерживает своих слов и ничего не делает. Ради того, чтобы произошла интимная близость, мужчина готов наговорить и наобещать что угодно. Проходит время, а ничего не меняется. Для отношений очень важна динамика, они не могут быть статичными. Если прошло много недель или месяцев, а вы все еще ходите по кругу пустых обещаний, то вероятность, что постель закончится ЗАГСом невелика.

Он много говорит, но никогда не сдерживает своих слов и ничего не делает. Ради того, чтобы произошла интимная близость, мужчина готов наговорить и наобещать что угодно. Проходит время, а ничего не меняется. Для отношений очень важна динамика, они не могут быть статичными. Если прошло много недель или месяцев, а вы все еще ходите по кругу пустых обещаний, то вероятность, что постель закончится ЗАГСом невелика. Читай также: Эксперт “Одруження наосліп“ дала советы, как за 7 минут распознать свою половинку 3. Не вводит в свое окружение. Вы вместе с мужчиной давно, но ничего о нем и его интересах не знаете, с друзьями и родственниками не знакомы. Это может говорить о том, что он не готов переводить ваши отношения в другую плоскость.

Вы вместе с мужчиной давно, но ничего о нем и его интересах не знаете, с друзьями и родственниками не знакомы. Это может говорить о том, что он не готов переводить ваши отношения в другую плоскость. 4. Совместно проведенное время ограничивается спальней. Повод задуматься, если вы не ходите в кино, кафе, театр, не гуляете в парках. Мужчина не только не проявляет инициативу, а даже не откликается на вашу? Высока вероятность, что серьезные отношения его не интересуют. Часто можно наблюдать картину, когда мужчина до секса проявляет заботу, ласку, демонстрирует заинтересованность, как мартовский кот. Когда же все произошло, то становится холодным, безынициативным, может даже не звонить и исчезнуть на некоторое время, пока снова не захочет с вами секса. Это явный показатель, кроме секса ему от вас ничего не нужно.

Если вас не устраивает свободный формат отношений, то их нужно заканчивать как можно раньше. Тогда вы освободите место для партнера, с которым можно построить серьезные отношения.

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