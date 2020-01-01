Психолог Ирина Кириченко и лайф-коуч Даниэль Салем дадут практические советы участнице реалити .

Эксперт "Одруження наосліп" рассказала, есть ли будущее у построенных на интиме отношениях пресс-служба

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В новом выпуске романтического реалити-шоу «Одруження наосліп», которое выйдет сегодня в 22:45 на телеканале «1+1», в поисках любви придет 27-летняя Анастасия. Девушка постоянно занимается саморазвитием, развивает собственный бизнес по изготовлению крафтовых сладостей и отмечает, что всегда работает над отношениями и знает, как сделать так, чтобы ее мужчине было хорошо.

У нее было несколько серьезных отношений, однако удержать мужчин девушка не может. Она стремится встретить мужественного и честного человека и подчеркивает, что для нее не менее важна интимная составляющая отношений. Проанализировав запросы героини, практикующий психолог Ирина Кириченко и лайф-коуч Даниэль Салем решили, что лучше девушке подойдет 32-летний Владимир, который работает в ресторанном бизнесе. Последние отношениях мужчины продолжались 6 лет.

Отношения были бы на расстоянии вытянутой руки, я должен был постоянно завоевывать ее, что-то покупать или делать ради близости, - вспоминает мужчина.

Сейчас герой ищет ту единственную, с которой может построить счастливую семью.

Эксперт "Одруження наосліп" рассказала, есть ли будущее у построенных на интиме отношениях пресс-служба

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Ирина Кириченко, психолог проекта, рассказала на примере сегодняшней пары, можно ли построить отношения только на интиме: «Быть ​​замечательными любовниками в течение многих лет можно. Это ведь тоже отношения. Во взаимоотношениях ради секса нет ничего криминального, если это устраивает обе стороны. С другой стороны, нельзя сказать, что если отношения начались с секса, то невозможно перевести их в другую плоскость».

Психолог отмечает, что для перевода отношений с сугубо интимного формата к более глубокой любви возможно, если партнеры ценят друг в друге еще и другие качества: силу духа, доброту, ответственность. Проблемы возникают тогда, когда оба партнера скрывают свои истинные намерения, так как уверены, что только так могут получить желаемое.

Эксперт "Одруження наосліп" рассказала, есть ли будущее у построенных на интиме отношениях Пресс-служба

Часто женщина с помощью секса хочет получить любовь, а мужчина с его помощью - секс. Я знаю случаи, когда девушки даже говорили, что «за» свободные отношения, хотя всем сердцем стремятся любви. Такие отношения приносят только страдания, - говорит Ирина.

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Психолог отмечает, что у каждого из героев нового выпуска были жизненные обстоятельства, которые искусственно возвели интимную близость на пьедестал. Анастасия не понимает, почему мужчины ее бросают, ведь она делает для них все и в конце концов решает стать секс-богиней. По ее мнению, только тогда ее начнут ценить, ведь для мужчин секс очень важен. Хотя на самом деле героине нужно лишь немного повысить самооценку.

Девушка подсознательно понимает, чего она хочет, но выбрала для этого неверный путь, который только усиливает страдания. А у Владимира длительный период времени секс был только по праздникам, «вишенкой на торте», и теперь он считает его гиперважным.

Ранее мы писали, что эксперт "Одруження наосліп" рассказала о переходе дружбы в любовь.

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