"Золота дзиґа 2020": Список всех номинантов кинопремии
Сегодня, 18 марта, организаторы четвертой национальной кинопремии “Золота дзиґа 2020“ объявили всех претендентов на награды. украинская киноакадемия выберет победителей в 23 номинациях. В этом году появятся две новые категории: “Открытие года“ и “Лучшие визуальные эффекты“.
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На участие в кинопремии “Золота дзиґа 2020“ подали заявки 88 фильмов. А Лидерами по количеству номинаций стали картины “Додому“ (11), “Мої думки тихі“ и “Гуцулка Ксеня“ (по 9), “Вулкан“ (8) и “Захар Беркут“ (7).
Отметим, что церемония вручения наград кинопремии “Золота дзиґа-2019“ состоится 28 апреля в формате телешоу, которые зрители смогут увидеть в прямом эфире. Причиной выбора онлайн-режима стало распространение Украине коронавируса COVID-19.
Полный список номинантов на премию “Золота дзиґа-2020“:
Премия зрительских симпатий:
- “Давай танцюй”
- “Заборонений”
- “Захар Беркут”
- “Зустріч однокласників”
- “Клара та чарівний дракон”
- “Крути 1918”
- “Свінгери - 2”
- “Фокстер і Макс”
- “Ціна правди”
- “Я, ти, він, вона”
Лучший фильм:
- “Вулкан“
- “Гуцулка Ксеня“
- “Додому“
- “Мої думки тихі“
- “Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго“
Лучшая режиссерская работа:
- Алиев Нариман (“Додому“)
- Бондарчук Роман (“Вулкан“)
- Лукич Антонио (“Мої думки тихі“)
Лучшая работа художника-постановщика:
- Кулик Маргарита (Мої думки тихі)
- Одуденко Владлен (Захар Беркут)
- Одуденко Владлен (Додому)
Лучший сценарий:
- Кальченко Валерия, Лукич Антонио (“Мої думки тихі“)
- Никитюк Марыся, Алиев Нариман (“Додому“)
- Тютюннык Алла, Аверченко Дарья, Бондарчук Роман (“Вулкан“)
Лучшая операторская работа:
- Ильков Вадим (“Вулкан“)
- Король Юрий (“Захар Беркут“)
- Фурса Антон (“Додому“)
Лучшая музыка:
- Григорив Роман, Разумейко Илья (Історія зимового саду)
- Куличева Маргарита (Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго)
- Лунев Святослав (Портрет на тлі гір)
- Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)
Лучшая песня:
- “Мавка-Русалка“, фрик-кабаре “Dakh Daughters“ (Гуцулка Ксеня)
- “Перевал“, Океан Эльзы (Захар Беркут)
- “Табурет“, Freel & Едуард Приступа (Людина з табуретом)
Лучшая женская роль:
- Витовская-Ванца Ирма (“Мої думки тихі“)
- Дейлик Кристина (“Вулкан“)
- Лущик Варвара (“Гуцулка Ксеня“)
Лучшая женская роль второго плана:
- Веренич-Островская Ирина (Мої думки тихі)
- Молчанова Екатерина (Гуцулка Ксеня)
- Сумская Наталья (Чорний ворон)
- Яценко Лариса (Додому)
Лучшая мужская роль:
- Лидаговский Андрей (“Мої думки тихі“)
- Сеитаблаев Ахтем (“Додому“)
- Степанский Сергей (“Вулкан“)
Лучша мужская роль второго плана:
- Билялов Ремзи (Додому)
- Жданов Виктор (Вулкан)
- Салий Віталий (Крути 1918)
Лучший документальный фильм:
- Людина з табуретом
- Панорама
- Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго
Лучший короткометражный анимационный фильм:
- Кохання
- Петрівка-реквієм
- Пуповина
Лучший короткометражный игровой фильм:
- Анна
- Знебарвлена
- У нашій синагозі
- Solitude
Лучший монтаж:
- Базаркин Николай (Заповідник Асканія), (Співає Івано-франківськтеплокомуненерго), (Історія зимового саду)
- Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир (Фокстер і Макс)
- Черный Александр (Мої думки тихі), (Додому)
Лучший грим:
- Леонова Алла (Захар Беркут)
- Поликашкина Светлана (Фокстер і Макс)
- Скопелидис Виталий (Гуцулка Ксеня)
Лучший звук:
- Мостовой Артем (Гуцулка Ксеня)
- Петер Борис (Вулкан)
- Степанский Сергей (Мої думки тихі) (Додому)
Лучший дизайн костюмов:
- Белинская Антонина (Захар Беркут)
- Кудрявцева Надежда (Гуцулка Ксеня)
- Сутягина Ася (Додому)
- Шеремета Каролина (Фокстер і Макс)
Лучшие визуальные эффекты:
- Голуб Алексей (Гуцулка Ксеня)
- Гончаров Василий (Захар Беркут)
- Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер і Макс)
Список победителей прошлогодней церемонии “Золота дзиґа 2020“ можно здесь.
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