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"Золота дзиґа 2020": Список всех номинантов кинопремии

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Церемония вручения премии пройдет 28 апреля в режиме онлайн.
"Золота дзиґа 2020": Список всех номинантов кинопремии
"Золота дзиґа 2020": Список всех номинантов кинопремии
uafilmacademy.org

Сегодня, 18 марта, организаторы четвертой национальной кинопремии “Золота дзиґа 2020“ объявили всех претендентов на награды. украинская киноакадемия выберет победителей в 23 номинациях. В этом году появятся две новые категории: “Открытие года“ и “Лучшие визуальные эффекты“.

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На участие в кинопремии “Золота дзиґа 2020“ подали заявки 88 фильмов.  А Лидерами по количеству номинаций стали картины “Додому“ (11), “Мої думки тихі“ и “Гуцулка Ксеня“ (по 9), “Вулкан“ (8) и “Захар Беркут“ (7).

Отметим, что церемония вручения наград кинопремии “Золота дзиґа-2019“ состоится 28 апреля в формате телешоу, которые зрители смогут увидеть в прямом эфире. Причиной выбора онлайн-режима стало распространение Украине коронавируса COVID-19.

Полный список номинантов на премию “Золота дзиґа-2020“:

Премия зрительских симпатий:

  • “Давай танцюй” 
  • “Заборонений” 
  • “Захар Беркут”
  • “Зустріч однокласників”
  • “Клара та чарівний дракон” 
  • “Крути 1918” 
  • “Свінгери - 2” 
  • “Фокстер і Макс” 
  • “Ціна правди”
  • “Я, ти, він, вона”

Лучший фильм:

  • “Вулкан“
  • “Гуцулка Ксеня“
  • “Додому“
  • “Мої думки тихі“
  • “Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго“

Лучшая режиссерская работа:

  • Алиев Нариман (“Додому“)
  • Бондарчук Роман (“Вулкан“)
  • Лукич Антонио (“Мої думки тихі“)

Лучшая работа художника-постановщика:

  • Кулик Маргарита (Мої думки тихі)
  • Одуденко Владлен (Захар Беркут)
  • Одуденко Владлен (Додому)

Лучший сценарий:

  • Кальченко Валерия, Лукич Антонио (“Мої думки тихі“)
  • Никитюк Марыся, Алиев Нариман (“Додому“)
  • Тютюннык Алла, Аверченко Дарья, Бондарчук Роман (“Вулкан“)

Лучшая операторская работа:

  • Ильков Вадим (“Вулкан“)
  • Король Юрий (“Захар Беркут“)
  • Фурса Антон (“Додому“)

Лучшая музыка:

  • Григорив Роман, Разумейко Илья (Історія зимового саду)
  • Куличева Маргарита (Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго)
  • Лунев Святослав (Портрет на тлі гір)
  • Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)

Лучшая песня:

  • “Мавка-Русалка“, фрик-кабаре “Dakh Daughters“ (Гуцулка Ксеня)
  • “Перевал“, Океан Эльзы (Захар Беркут)
  • “Табурет“, Freel & Едуард Приступа (Людина з табуретом)

Лучшая женская роль:

  • Витовская-Ванца Ирма (“Мої думки тихі“)
  • Дейлик Кристина (“Вулкан“)
  • Лущик Варвара (“Гуцулка Ксеня“)

Лучшая женская роль второго плана:

  • Веренич-Островская Ирина (Мої думки тихі)
  • Молчанова Екатерина (Гуцулка Ксеня)
  • Сумская Наталья (Чорний ворон)
  • Яценко Лариса (Додому)

Лучшая мужская роль:

  • Лидаговский Андрей (“Мої думки тихі“)
  • Сеитаблаев Ахтем (“Додому“)
  • Степанский Сергей (“Вулкан“)

Лучша мужская роль второго плана:

  • Билялов Ремзи (Додому)
  • Жданов Виктор (Вулкан)
  • Салий Віталий (Крути 1918)

Лучший документальный фильм:

  • Людина з табуретом
  • Панорама
  • Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго

Лучший короткометражный анимационный фильм:

  • Кохання
  • Петрівка-реквієм
  • Пуповина

Лучший короткометражный игровой фильм:

  • Анна
  • Знебарвлена
  • У нашій синагозі
  • Solitude

Лучший монтаж:

  • Базаркин Николай (Заповідник Асканія), (Співає Івано-франківськтеплокомуненерго), (Історія зимового саду)
  • Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир (Фокстер і Макс)
  • Черный Александр (Мої думки тихі), (Додому)

Лучший грим:

  • Леонова Алла (Захар Беркут)
  • Поликашкина Светлана (Фокстер і Макс)
  • Скопелидис Виталий (Гуцулка Ксеня)

Лучший звук:

  • Мостовой Артем (Гуцулка Ксеня)
  • Петер Борис (Вулкан)
  • Степанский Сергей (Мої думки тихі) (Додому)

Лучший дизайн костюмов:

  • Белинская Антонина (Захар Беркут)
  • Кудрявцева Надежда (Гуцулка Ксеня)
  • Сутягина Ася (Додому)
  • Шеремета Каролина (Фокстер і Макс)

Лучшие визуальные эффекты:

  • Голуб Алексей (Гуцулка Ксеня)
  • Гончаров Василий (Захар Беркут)
  • Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер і Макс)

Список победителей прошлогодней церемонии “Золота дзиґа 2020“ можно здесь.

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Теги: Золота дзиґа 2020
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Источник: Ivona bigmir)net
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