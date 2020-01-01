"Золота дзиґа 2020": Список всех номинантов кинопремии

Церемония вручения премии пройдет 28 апреля в режиме онлайн.

Сегодня, 18 марта, организаторы четвертой национальной кинопремии “Золота дзиґа 2020“ объявили всех претендентов на награды. украинская киноакадемия выберет победителей в 23 номинациях. В этом году появятся две новые категории: “Открытие года“ и “Лучшие визуальные эффекты“.

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На участие в кинопремии “Золота дзиґа 2020“ подали заявки 88 фильмов. А Лидерами по количеству номинаций стали картины “Додому“ (11), “Мої думки тихі“ и “Гуцулка Ксеня“ (по 9), “Вулкан“ (8) и “Захар Беркут“ (7).

Отметим, что церемония вручения наград кинопремии “Золота дзиґа-2019“ состоится 28 апреля в формате телешоу, которые зрители смогут увидеть в прямом эфире. Причиной выбора онлайн-режима стало распространение Украине коронавируса COVID-19.

Полный список номинантов на премию “Золота дзиґа-2020“:

Премия зрительских симпатий:

“Давай танцюй”

“Заборонений”

“Захар Беркут”

“Зустріч однокласників”

“Клара та чарівний дракон”

“Крути 1918”

“Свінгери - 2”

“Фокстер і Макс”

“Ціна правди”

“Я, ти, він, вона”

Лучший фильм:

“Вулкан“

“Гуцулка Ксеня“

“Додому“

“Мої думки тихі“

“Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго“

Лучшая режиссерская работа:

Алиев Нариман (“Додому“)

Бондарчук Роман (“Вулкан“)

Лукич Антонио (“Мої думки тихі“)

Лучшая работа художника-постановщика:

Кулик Маргарита (Мої думки тихі)

Одуденко Владлен (Захар Беркут)

Одуденко Владлен (Додому)

Лучший сценарий:

Кальченко Валерия, Лукич Антонио (“Мої думки тихі“)

Никитюк Марыся, Алиев Нариман (“Додому“)

Тютюннык Алла, Аверченко Дарья, Бондарчук Роман (“Вулкан“)

Лучшая операторская работа:

Ильков Вадим (“Вулкан“)

Король Юрий (“Захар Беркут“)

Фурса Антон (“Додому“)

Лучшая музыка:

Григорив Роман, Разумейко Илья (Історія зимового саду)

Куличева Маргарита (Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго)

Лунев Святослав (Портрет на тлі гір)

Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)

Лучшая песня:

“Мавка-Русалка“, фрик-кабаре “Dakh Daughters“ (Гуцулка Ксеня)

“Перевал“, Океан Эльзы (Захар Беркут)

“Табурет“, Freel & Едуард Приступа (Людина з табуретом)

Лучшая женская роль:

Витовская-Ванца Ирма (“Мої думки тихі“)

Дейлик Кристина (“Вулкан“)

Лущик Варвара (“Гуцулка Ксеня“)

Лучшая женская роль второго плана:

Веренич-Островская Ирина (Мої думки тихі)

Молчанова Екатерина (Гуцулка Ксеня)

Сумская Наталья (Чорний ворон)

Яценко Лариса (Додому)

Лучшая мужская роль:

Лидаговский Андрей (“Мої думки тихі“)

Сеитаблаев Ахтем (“Додому“)

Степанский Сергей (“Вулкан“)

Лучша мужская роль второго плана:

Билялов Ремзи (Додому)

Жданов Виктор (Вулкан)

Салий Віталий (Крути 1918)

Лучший документальный фильм:

Людина з табуретом

Панорама

Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго

Лучший короткометражный анимационный фильм:

Кохання

Петрівка-реквієм

Пуповина

Лучший короткометражный игровой фильм:

Анна

Знебарвлена

У нашій синагозі

Solitude

Лучший монтаж:

Базаркин Николай (Заповідник Асканія), (Співає Івано-франківськтеплокомуненерго), (Історія зимового саду)

Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир (Фокстер і Макс)

Черный Александр (Мої думки тихі), (Додому)

Лучший грим:

Леонова Алла (Захар Беркут)

Поликашкина Светлана (Фокстер і Макс)

Скопелидис Виталий (Гуцулка Ксеня)

Лучший звук:

Мостовой Артем (Гуцулка Ксеня)

Петер Борис (Вулкан)

Степанский Сергей (Мої думки тихі) (Додому)

Лучший дизайн костюмов:

Белинская Антонина (Захар Беркут)

Кудрявцева Надежда (Гуцулка Ксеня)

Сутягина Ася (Додому)

Шеремета Каролина (Фокстер і Макс)

Лучшие визуальные эффекты:

Голуб Алексей (Гуцулка Ксеня)

Гончаров Василий (Захар Беркут)

Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер і Макс)

Список победителей прошлогодней церемонии “Золота дзиґа 2020“ можно здесь.

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