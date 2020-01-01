"Золотая малина 2020": Назван худший фильм года

Смотри список всех лауреатов сороковой антипремии "Золотая малина 2020".

Во вторник, 16 марта, стали известны все победители юбилейной сороковой кинопремии “Золотая малина 2020“. Награду вручают за наиболее “сомнительные достижения в области кино“.

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Церемония награждения должна была состоятся в лос-анджелесском театре Barnsdall Gallery Theatre, однако мероприятия отменили из-за коронавируса. Но организаторы “Золотой малины“ нашли выход из ситуации. Объявление лауреатов показали на официальном ютуб-канале антипремии.

Так, рекордсменом по количеству наград стал мюзикл “Кошки“, который получил шесть наград из восьми номинаций.

"Кошки" kinoafisha.ua

Золотая малина 2020: Список всех победителей

Худший фильм – “Кошки“

– “Кошки“ Худший актер – Джон Траволта (“Фанат“ и “Бок о бок“)

– Джон Траволта (“Фанат“ и “Бок о бок“) Худшая актриса – Хиллари Дафф (“Призраки Шэрон Тейт“)

– Хиллари Дафф (“Призраки Шэрон Тейт“) Худшая мужская роль второго плана – Джеймс Корден (“Кошки“)

– Джеймс Корден (“Кошки“) Худшая женская роль второго плана – Ребел Уилсон (“Кошки“)

– Ребел Уилсон (“Кошки“) Худший сценарий – “Кошки“

– “Кошки“ Худший режиссер – Том Хупер (“Кошки“)

– Том Хупер (“Кошки“) Худший римейк или сиквел – “Рэмбо: Последняя кровь“

– “Рэмбо: Последняя кровь“ Худшая экранная комбинация – Два любых полукошачьих-получеловечьих комочка шерсти (“Кошки“)

– Два любых полукошачьих-получеловечьих комочка шерсти (“Кошки“) Наихудшее безрассудное пренебрежение к человеческой жизни и общественной собственности – “Рэмбо: Последняя кровь“

– “Рэмбо: Последняя кровь“ Приз за восстановление репутации – Эдди Мерфи (“Меня зовут Долемайт“)

Список всех номинантов “Золотой малины 2020“ можно посмотреть здесь.

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