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"Золотая малина 2020": Назван худший фильм года

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Смотри список всех лауреатов сороковой антипремии "Золотая малина 2020".
"Золотая малина 2020": Назван худший фильм года
"Золотая малина 2020": Назван худший фильм года
razzies.com

Во вторник, 16 марта, стали известны все победители юбилейной сороковой кинопремии “Золотая малина 2020“. Награду вручают за наиболее “сомнительные достижения в области кино“.

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Церемония награждения должна была состоятся в лос-анджелесском театре Barnsdall Gallery Theatre, однако мероприятия отменили из-за коронавируса. Но организаторы “Золотой малины“ нашли выход из ситуации. Объявление лауреатов показали на официальном ютуб-канале антипремии.

Так, рекордсменом по количеству наград стал мюзикл “Кошки“, который получил шесть наград из восьми номинаций.

"Кошки"
kinoafisha.ua
 

Золотая малина 2020: Список всех победителей

  • Худший фильм – “Кошки“
  • Худший актер – Джон Траволта (“Фанат“ и “Бок о бок“)
  • Худшая актриса – Хиллари Дафф (“Призраки Шэрон Тейт“)
  • Худшая мужская роль второго плана – Джеймс Корден (“Кошки“)
  • Худшая женская роль второго плана – Ребел Уилсон (“Кошки“)
  • Худший сценарий – “Кошки“
  • Худший режиссер – Том Хупер (“Кошки“)
  • Худший римейк или сиквел – “Рэмбо: Последняя кровь“
  • Худшая экранная комбинация – Два любых полукошачьих-получеловечьих комочка шерсти (“Кошки“)
  • Наихудшее безрассудное пренебрежение к человеческой жизни и общественной собственности – “Рэмбо: Последняя кровь“
  • Приз за восстановление репутации – Эдди Мерфи (“Меня зовут Долемайт“)

Список всех номинантов “Золотой малины 2020“ можно посмотреть здесь.

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Теги: Золотая малина 2020
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Источник: Ivona bigmir)net
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