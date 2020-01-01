"Золотая малина 2020": Назван худший фильм года
Во вторник, 16 марта, стали известны все победители юбилейной сороковой кинопремии “Золотая малина 2020“. Награду вручают за наиболее “сомнительные достижения в области кино“.
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Церемония награждения должна была состоятся в лос-анджелесском театре Barnsdall Gallery Theatre, однако мероприятия отменили из-за коронавируса. Но организаторы “Золотой малины“ нашли выход из ситуации. Объявление лауреатов показали на официальном ютуб-канале антипремии.
Так, рекордсменом по количеству наград стал мюзикл “Кошки“, который получил шесть наград из восьми номинаций.
Золотая малина 2020: Список всех победителей
- Худший фильм – “Кошки“
- Худший актер – Джон Траволта (“Фанат“ и “Бок о бок“)
- Худшая актриса – Хиллари Дафф (“Призраки Шэрон Тейт“)
- Худшая мужская роль второго плана – Джеймс Корден (“Кошки“)
- Худшая женская роль второго плана – Ребел Уилсон (“Кошки“)
- Худший сценарий – “Кошки“
- Худший режиссер – Том Хупер (“Кошки“)
- Худший римейк или сиквел – “Рэмбо: Последняя кровь“
- Худшая экранная комбинация – Два любых полукошачьих-получеловечьих комочка шерсти (“Кошки“)
- Наихудшее безрассудное пренебрежение к человеческой жизни и общественной собственности – “Рэмбо: Последняя кровь“
- Приз за восстановление репутации – Эдди Мерфи (“Меня зовут Долемайт“)
Список всех номинантов “Золотой малины 2020“ можно посмотреть здесь.
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