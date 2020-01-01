Звезда шоу "Мамахохотала" Аня Гресь стала эльфом

Актриса Аня Гресь озвучила одного из персонажей мультфильма "Вперед".

Читай также: Футбольное тревел-шоу “Суперматч“ – с 15 марта на НЛО TV

Пятого марта в украинский прокат выходит мультфильм “Вперёд“. Это история о волшебном мире, где живут эльфы, тролли, кентавры и другие. Одного из персонажей мультика озвучила актриса юмористического шоу “Мамахохотала“ на НЛО TV Анна Гресь. Специально для Ivona Анна рассказала, как ей удалость “попасть“ в проект и кого актриса мечтает озвучить в будущем.

Аня, расскажи, кого ты озвучила и как стала голосом персонажа? Кто предложил?

Я же еще блогер и ютубер, помимо того, что актриса в шоу “Мамахохотала“ на НЛО TV. В озвучку попала как раз через блогерство, а именно благодаря моей партнерской сети “Air“ и ее менеджеру Игорю, который предложил меня на эту роль. Спасибо за воплощение моей детской мечты всем причастным к этому! Тепрь моим голосом говорит Эльф Садалия, подруга главного героя.

Аня Гресь озвучила эльфа пресс-служба

То есть, ты уже думала о том, чтобы озвучивать героев кино?

Я об этом мечтала! Даже желание такое загадывала: “хочу озвучить диснеевский мультик“. Интересно, если бы я загадывала “хочу озвучить ГЛАВНУЮ РОЛЬ в диснеевском мультике“, то тоже сработало бы? А если серьезно, то я очень благодарна и надеюсь, что главная роль еще впереди, начало положено.

Ты была на премьере, как звучит твой голос в смонтированном фильме? Тебя легко узнать?

Мне так понравилось! Это такой восторг слышать свой голос в мультике от Disney и Pixar в кинотеатре. Мне кажется, что голос узнаваемый. Сходите, посмотрите и потом мне обязательно напишите, узнали ли вы. Кстати, мультик очень классный! Советую! И не только потому, что я его озвучила, он действительно невероятный.

Аня Гресь озвучила эльфа в мультфильме "Вперед" пресс-служба

Кого еще хотела бы озвучить? Мультик или фильм?

Хотела бы озвучить главную роль, в идеале, какую-то милую принцессу из мультика или наоборот – злую ведьму. А лучше и ту, и другую. Мне приносит большое удовольствие и процесс, и результат!

Ранее Аня Гресь показала, как учит сына плавать.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.