"Селеба!": Супруга депутата Романа Грищука показала, как учит малыша плавать

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Супруга нардепа, актриса студии "Мамахохотала" Аня Гресь похвасталась достижениями 3-месячного сына Тимофея. В Фейсбук счастливая мама показала, как малыш учится плавать, а также отметила, что их с Тимой показала в своей программе "Светская жизнь" Екатерина Осадчая. Аня пошутила, что к сыну популярность пришла гораздо раньше, чем к его маме.

Сегодня в 23:30 на канале 1+1 в передаче «Світське життя» будет сюжет о занятиях Тима в бассейне, в который он «ходит» с без 5 дней 2 месяцев ☺️

Я к тому, чтоб мелькать в этой передаче, шла 29 лет, а малыш в его три месяца будет уже второй раз, первый раз мелькал еще в пузе😅

Селеба! 🤩😂, - написала Анна.