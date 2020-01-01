На реалити Нового канала пришли люди почтенного возраста.

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Для учениц Школы леди устроили очередную вечеринку. Однако на этот раз она должна была стать особенной, поскольку на нее пригласили особенных гостей – людей почтенного возраста из благотворительного фонда “Жизнелюб“.

– Вы меня извините, а они вообще выдержат вечеринку? – неудачно пошутила “пацанка“ Влада Роговенко. – Лучше бы поберегли здоровье и пошли спать.

Участницы "Від пацанки до панянки" затусили на вечеринке с "жизнелюбами" пресс-служба

– Преподаватели привели их к нам, чтобы мы брали с них пример, – говорит еще одна участница «Від пацанки до панянки» Юлия #Бандитка Чигринец. И в старости выглядели, как они.

Но у педагогов Школы леди были еще более серьезные намерения – они хотели, чтобы ученицы переняли от гостей их любовь к жизни.

– Фраза, которую я услышала от одной из “пацанок“ в начале проекта, меня шокировала, – делится директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Она сказала, что хотела уйти из жизни. Именно поэтому мы пригласили «жизнелюбов». Повторюсь, эти люди очень любят жизнь, и демонстрируют это каждый по-своему – кто-то танцует, кто-то поет. Жить нужно до последнего вздоха.

Участницы "Від пацанки до панянки" затусили на вечеринке с "жизнелюбами" пресс-служба

– Я познакомилась с одним человеком, – вспоминает участница реалити Нового канала Мария #Стрипуха Переселкина. – Выглядел, как танцовщик. Но в процессе разговора выяснилось, что нет. Но он все равно меня заинтересовал, рассказав, что недавно расстался с девушкой моего возраста.

Сначала “пацанки“ проявляли интерес к своим гостям – общались и веселились на конкурсах. Но после очередного бокала алкоголя начали вести себя как обычно – вульгарно и развязно. Сфокусировав свое внимание только на выпивке, девушки даже не заметили, как их гости из «Жизнелюба» ушли.



Накажут ли за такое поведение девушек преподаватели Школы леди? Смотрите в следующих выпусках реалити “Від пацанки до панянки“ по понедельникам

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