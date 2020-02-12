17 февраля в 19:00 на Новом канале стартует проект “Від пацанки до панянки“.

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В реалити Нового канала вы сможете увидеть, как “пацанки“ ищут и находят себя, услышать хитовый саундтрек от Jerry Heil, а также убедиться, что абсолютно реально изменить жизнь к лучшему в любой момент.

Пятнадцать оторв попробуют изменить свою жизнь с помощью реалити. Накануне выхода первого эпизода мы решили рассказать, что приготовил зрителям четвертый сезон.

Новые педагоги

В этом сезоне “у руля“ Школы леди встанут три блондинки. Но долой стереотипы. Успешные, умные и опытные – эти женщины заткнут за пояс любого. Педагоги Школы леди очень разные по характеру. Директора Татьяну Мокриди можно смело назвать “железной леди“, ведь с политикой она на “ты“. В работе очень дисциплинирована, педантична и справедлива. К оторвам будет максимально требовательна. Первый заместитель директора Катерина Виноградова проведет самые сложные испытания с участницами. Неудивительно, ведь она строгая и настойчивая, но, в тоже время, мягкая и понимающая. Второго заместителя директора Ирину Зайцеву “пацанки“ прозвали «феечкой». На проекте она будет отвечать за женственность участниц.



Топ-5 причин посмотреть "Від пацанки до панянки" Пресс-служба

Красавчик-дворецкий

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Глядя в голубые глаза этого представительного мужчины, невозможно в него не влюбиться. Даже “пацанки“ не устояли перед магнетизмом Алексея Свинторжицкого. Девочки млели и краснели, лишь завидев его. А еще они дали ему смешное прозвище. Какое – узнаем 17 февраля на Новом канале.

Интересные испытания

В этом сезоне упор не на классическое обучение леди. Зритель редко увидит “пацанок“ в вечерних платьях и на шпильках. Ведь в таком наряде на холм не взберешься, с моста не прыгнешь и тяжеленые камни в овраг не сбросишь. Такими были лишь несколько психологических испытаний, которые пройдут девушки в реалити. Каждое из них направлено на развитие определенных качеств “пацанок“, которые помогут им противостоять искушениям за пределами проекта.



Топ-5 причин посмотреть "Від пацанки до панянки" Пресс-служба

Душещипательные истории

По биографиям “пацанок“ можно снимать фильмы. Ведь жизнь каждой из них – настоящая драма. Например, Юлю Чигринец в детстве приковывали цепью, чтобы не путалась под ногами. От Вики Алехиной родная мать отказалась, когда той был месяц. А Викторию Кошутину отец избивал и доводил до панических атак. От каждой истории “пацанок“ наворачиваются слезы, а по коже бегут мурашки.

Хитовый саундтрек от Jerry Heil

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Только за первые сутки после премьеры саундтрек проекта “Від пацанки до панянки“ #НеБейбі собрал почти 150 тысяч прослушиваний. Неудивительно – ведь это настоящий хит, который вышел из-под пера талантливой Jerry Heil. Певица настолько прониклась историями «пацанок», что написала песню всего за несколько дней. Слова: “Мене ростили двори і стріли, поки я справжню себе не зустріла“ очень четко отображают “прошлую“ жизнь участниц проекта.

Ранее мы писали, что известно об участницах нового сезона “Від пацанки до панянки“.

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