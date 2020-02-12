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Топ-5 причин посмотреть "Від пацанки до панянки"

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 3
17 февраля в 19:00 на Новом канале стартует проект “Від пацанки до панянки“.
Топ-5 причин посмотреть "Від пацанки до панянки"
Топ-5 причин посмотреть "Від пацанки до панянки"
Пресс-служба

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В реалити Нового канала вы сможете увидеть, как “пацанки“ ищут и находят себя, услышать хитовый саундтрек от Jerry Heil, а также убедиться, что абсолютно реально изменить жизнь к лучшему в любой момент.

Пятнадцать оторв попробуют изменить свою жизнь с помощью реалити. Накануне выхода первого эпизода мы решили рассказать, что приготовил зрителям четвертый сезон.

  • Новые педагоги

В этом сезоне “у руля“ Школы леди встанут три блондинки. Но долой стереотипы. Успешные, умные и опытные – эти женщины заткнут за пояс любого. Педагоги Школы леди очень разные по характеру. Директора Татьяну Мокриди можно смело назвать “железной леди“, ведь с политикой она на “ты“. В работе очень дисциплинирована, педантична и справедлива. К оторвам будет максимально требовательна. Первый заместитель директора Катерина Виноградова проведет самые сложные испытания с участницами. Неудивительно, ведь она строгая и настойчивая, но, в тоже время, мягкая и понимающая. Второго заместителя директора Ирину Зайцеву “пацанки“ прозвали «феечкой». На проекте она будет отвечать за женственность участниц.

Топ-5 причин посмотреть
Топ-5 причин посмотреть "Від пацанки до панянки"
Пресс-служба

  • Красавчик-дворецкий

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Глядя в голубые глаза этого представительного мужчины, невозможно в него не влюбиться. Даже “пацанки“ не устояли перед магнетизмом Алексея Свинторжицкого. Девочки млели и краснели, лишь завидев его. А еще они дали ему смешное прозвище. Какое – узнаем 17 февраля на Новом канале.

  • Интересные испытания

В этом сезоне упор не на классическое обучение леди. Зритель редко увидит “пацанок“ в вечерних платьях и на шпильках. Ведь в таком наряде на холм не взберешься, с моста не прыгнешь и тяжеленые камни в овраг не сбросишь. Такими были лишь несколько психологических испытаний, которые пройдут девушки в реалити. Каждое из них направлено на развитие определенных качеств “пацанок“, которые помогут им противостоять искушениям за пределами проекта.

Топ-5 причин посмотреть
Топ-5 причин посмотреть "Від пацанки до панянки"
Пресс-служба

  • Душещипательные истории

По биографиям “пацанок“ можно снимать фильмы. Ведь жизнь каждой из них – настоящая драма. Например, Юлю Чигринец в детстве приковывали цепью, чтобы не путалась под ногами. От Вики Алехиной родная мать отказалась, когда той был месяц. А Викторию Кошутину отец избивал и доводил до панических атак. От каждой истории “пацанок“ наворачиваются слезы, а по коже бегут мурашки.

  • Хитовый саундтрек от Jerry Heil

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Только за первые сутки после премьеры саундтрек проекта “Від пацанки до панянки“ #НеБейбі собрал почти 150 тысяч прослушиваний. Неудивительно – ведь это настоящий хит, который вышел из-под пера талантливой Jerry Heil. Певица настолько прониклась историями «пацанок», что написала песню всего за несколько дней. Слова: “Мене ростили двори і стріли, поки я справжню себе не зустріла“ очень четко отображают “прошлую“ жизнь участниц проекта.

Ранее мы писали, что известно об участницах нового сезона “Від пацанки до панянки“.

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Теги: новый канал, Від пацанки до панянки
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  12.02.2020, 17:37
Оценка:  0
pусский
Главная причина не смотреть эту парашу - это подставное шоу для лохов! Лучше пересмотрите "Иронию судьбы" или "Неуловимых мстителей", там познавательнее будет.
гость  (аноним)  12.02.2020, 17:15
Оценка:  0
гость
дебильное шоу дебилов для дебилов
Лошко    12.02.2020, 16:12
Оценка:  0
Лошко
В статье были перечислены Топ-5 причин не смотреть "Від пацанки до панянки"! Редкая мура для имбицилов.
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