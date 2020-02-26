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Александра Педана не пустили в японскую баню из-за татуировок

Комментариев: 3
Ведущий Нового канала поделился веселой историей из путешествия по стране Восходящего солнца.
Александра Педана не пустили в японскую баню из-за татуировок
Александра Педана не пустили в японскую баню из-за татуировок
пресс-служба

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Суперсовременная и одновременно традиционная – так Александр Педан отзывается о Японии. Ведущий реалити “Эксы“ на днях вернулся из почти трехнедельного путешествия, во время которого наездил около 10 тысяч км. Побывал на севере страны – острове Хоккайдо, на несколько дней заезжал в японский город Киото, в столицу Токио и даже заскочил на дальний юг.

– Мы были в таких местах, где европейцев и не видели, – с улыбкой рассказывает Александр. – Одни японские бабушки, живущие на юге, увидев татуировки на моем теле, вытирали их пальцами. Потому что подумали, что те нарисованы. А как-то из-за тех же татух меня не пустили в баню.

Александра Педана не пустили в японскую баню из-за татуировок
Александра Педана не пустили в японскую баню из-за татуировок
пресс-служба

Рисунки на теле, объясняет ведущий Нового канала, у японцев ассоциируются с якудза – местными мафиози.

– Они не имеют права запретить, – говорит Педан. – Но если у большинства посетителей из-за твоего вида возникнет дискомфорт, то все же попросят покинуть  баню. За всю поездку только раз со мной случилась подобная ситуация. Я не стал спорить, потому что увидел страх на лицах японцев. Конечно, они очень извинялись. Ведь понимали, что никакой я не якудза, но рисковать спокойствием клиентов не хотели. Если честно, думал, что подобное со мной в Японии будет случаться чаще (улыбается).

Напомним, поиск участников реалити “Эксы“ продолжается – бывшие влюбленные могут заполнять заявку в разделе кастинг на сайте Нового канала. Съемки нового, третьего по счету сезона планируют начать уже весной этого года.

Ранее мы писали, что Александр Педан мухлевал в борьбе с блондинками.

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Теги: новый канал, Александр Педан
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  26.02.2020, 17:25
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гость
Скотчем залепил бы и иди парь шишку.
гость  (аноним)  26.02.2020, 17:09
Оценка:  0
гость
Уважай страну, в которую едешь!
Это на кацапстане ты можешь завалиться в парилку со свастикой, церковными куполами, уе.б.ищными цитатами!
Кацапоиды это любят, примут за своего
гость  (аноним)  26.02.2020, 17:00
Оценка:  0
гость
Нефиг русалок на очке набивать и будут пускать.
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