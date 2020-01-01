Благодаря шоу "Кто против блондинок?" артист проверил свою интуицию и наблюдательность.

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Ведущая Леся Никитюк часто готовит каверзные вопросы викторины для звездных участников “Кто против блондинок?“ на Новом канале. Большинство из них не на знания, а на логику и интуицию.

– Я больше люблю тактические и интеллектуальные вопросы, – рассказал шоумен Александр Пикалов. – Но эта викторина мне понравилась. Благодаря ей я проверил свою интуицию.

Александр Пикалов мухлевал в борьбе с блондинками пресс-служба

– Читал по глазам и мимике девушек, – говорит шоумен. – Когда я называл вероятно правильный вариант, то они смущались и опускали взгляд. Тогда я был уверен, что надо выбирать именно этот ответ. Та-дам – и +1 до моей победы!

А еще Александр признался, что перед тем, как давать ответ на вопрос, смотрел на реакцию блондинок.

Александр Пикалов мухлевал в борьбе с блондинками пресс-служба

– Если честно, то я поддался, – признался за кулисами Александр. – Не люблю выигрывать у детей и девушек. Согласитесь, это не красиво!

Но в суперфинале тактика Александра не сработала. Конкурс был на ловкость. Шоумену надо было обклеить себя мягкими сердечками быстрее блондинки. Но девушка оказалась более ловкой!

Включайте Новый канал каждый вторник в 19:00, чтобы не пропустить шоу “Кто против блондинок?“

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