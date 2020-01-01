Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Александр Пикалов мухлевал в борьбе с блондинками

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 0
Благодаря шоу "Кто против блондинок?" артист проверил свою интуицию и наблюдательность.
Александр Пикалов мухлевал в борьбе с блондинками
Александр Пикалов мухлевал в борьбе с блондинками
пресс-служба

Читай также: Блондинки бросают вызов: попробуй ответить на все вопросы

Ведущая Леся Никитюк часто готовит каверзные вопросы викторины для звездных участников “Кто против блондинок?“ на Новом канале. Большинство из них не на знания, а на логику и интуицию.

– Я больше люблю тактические и интеллектуальные вопросы, – рассказал шоумен Александр Пикалов. – Но эта викторина мне понравилась. Благодаря ей я проверил свою интуицию.

Александр Пикалов мухлевал в борьбе с блондинками
Александр Пикалов мухлевал в борьбе с блондинками
пресс-служба

А еще Александр признался, что перед тем, как давать ответ на вопрос, смотрел на реакцию блондинок.

– Читал по глазам и мимике девушек, – говорит шоумен. – Когда я называл вероятно правильный вариант, то они смущались и опускали взгляд. Тогда я был уверен, что надо выбирать именно этот ответ. Та-дам – и +1 до моей победы!

Александр Пикалов мухлевал в борьбе с блондинками
Александр Пикалов мухлевал в борьбе с блондинками
пресс-служба

Но в суперфинале тактика Александра не сработала. Конкурс был на ловкость. Шоумену надо было обклеить себя мягкими сердечками быстрее блондинки. Но девушка оказалась более ловкой!

– Если честно, то я поддался, – признался за кулисами Александр. – Не люблю выигрывать у детей и девушек. Согласитесь, это не красиво!

Включайте Новый канал каждый вторник в 19:00, чтобы не пропустить шоу “Кто против блондинок?“

Ранее мы писали, что следует знать о новом сериале 95 квартала. 

Поделись:
Теги: кто против блондинок, новый канал, Александр Пикалов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь