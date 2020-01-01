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BRIT Awards 2020: Все победители премии

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Узнайте, кто получил награду престижной музыкальной премии.
BRIT Awards 2020: Все победители премии
BRIT Awards 2020: Все победители премии
Getty Images

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Во вторник, 18 февраля, в Лондоне состоялась церемония вручения престижной музыкальной премии BRIT Awards 2020.

Мероприятие прошло на арене O2. А в роли ведущего шоу выступил комик Джек Уайтхолл.

Список победителей премии BRIT Awards 2020:

  • Лучший британский исполнитель: Stormzy
  • Лучшая британская исполнительница: Mabel
  • Лучший британский сингл: Lewis Capaldi - Someone You Loved
  • Британский прорыв года: Lewis Capaldi
  • Лучшая британская группа: Foals
  • Лучший иностранный исполнитель: Tyler, The Creator
  • Лучшая иностранная исполнительница: Билли Айлиш
  • Лучший британский альбом: Dave - Psychodrama
  • Восходящая звезда: Celest

Смотрите полное видео церемонии вручения премии BRIT Awards 2020:

Ранее мы назвали всех победителей премии Грэмми 2020.

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Теги: BRIT Awards 2020
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Источник: Ivоna bigmir)net
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