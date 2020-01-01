BRIT Awards 2020: Все победители премии

Узнайте, кто получил награду престижной музыкальной премии.

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Во вторник, 18 февраля, в Лондоне состоялась церемония вручения престижной музыкальной премии BRIT Awards 2020.

Мероприятие прошло на арене O2. А в роли ведущего шоу выступил комик Джек Уайтхолл.

Список победителей премии BRIT Awards 2020:

Лучший британский исполнитель: Stormzy

Лучшая британская исполнительница: Mabel

Лучший британский сингл: Lewis Capaldi - Someone You Loved

Британский прорыв года: Lewis Capaldi

Лучшая британская группа: Foals

Лучший иностранный исполнитель: Tyler, The Creator

Лучшая иностранная исполнительница: Билли Айлиш

Лучший британский альбом: Dave - Psychodrama

Восходящая звезда: Celest

Смотрите полное видео церемонии вручения премии BRIT Awards 2020:

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