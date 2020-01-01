BRIT Awards 2020: Все победители премии
Узнайте, кто получил награду престижной музыкальной премии.
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Во вторник, 18 февраля, в Лондоне состоялась церемония вручения престижной музыкальной премии BRIT Awards 2020.
Мероприятие прошло на арене O2. А в роли ведущего шоу выступил комик Джек Уайтхолл.
Список победителей премии BRIT Awards 2020:
- Лучший британский исполнитель: Stormzy
- Лучшая британская исполнительница: Mabel
- Лучший британский сингл: Lewis Capaldi - Someone You Loved
- Британский прорыв года: Lewis Capaldi
- Лучшая британская группа: Foals
- Лучший иностранный исполнитель: Tyler, The Creator
- Лучшая иностранная исполнительница: Билли Айлиш
- Лучший британский альбом: Dave - Psychodrama
- Восходящая звезда: Celest
Смотрите полное видео церемонии вручения премии BRIT Awards 2020:
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