Завуч Школы леди: "День Валентина – мой профессиональный праздник"

У Катерины Виноградовой особое отношение к 14 февраля.

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Со стороны педагоги Школы леди проекта Нового канала “Від пацанки до панянки“ кажутся неприступными Снежными королевами. Внутри же они – девочки, которые любят подарки. Тем более, когда есть такой прекрасный повод, как День святого Валентина. А для Катерины Виноградовой 14 февраля и вовсе особый праздник.

– Учитывая, что я почти пять лет вместе с Павлом Костицыным вела проекты «Любовь с первого взгляда» и «Перекресток любви», для нас на каком-то этапе этот день стал профессиональным праздником, – улыбается Катерина. – 14 февраля мы проводили прекрасные вечеринки. А вообще, День влюбленных хороший праздник, если ты уже в отношениях. Если нет – тоже неплохой повод для встречи с друзьями или подружками.

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Увы, такое позитивное отношение ко Дню влюбленных не уберегло Катерину от слез в этот праздник. Однажды парень бросил ее прямо 14 февраля. Но тосковала Катерина недолго, ведь они начали встречаться недавно. Теперь же в День влюбленных грустить не приходится, ведь рядом любимый муж.

– Что касается подарков, то я перед праздником просто говорю, что мне было бы приятно получить. Так проще и мне, и супругу, – улыбается замдиректор Школы леди.

Правда, что заказала Катерина мужу на праздник, она не раскрывает. Ведь, как говорят, счастье любит тишину.

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