Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Голос країни-10": Смотреть пятый выпуск онлайн

Комментариев: 0
16 февраля на канале 1+1 вышел еще один выпуск этапа слепых прослушиваний.
"Голос країни-10": где и когда смотреть пятый выпуск онлайн
"Голос країни-10": где и когда смотреть пятый выпуск онлайн
instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 16 февраля, состоялся пятый эфир юбилейного десятого сезона вокального проекта “Голос країни“.  На канале 1+1 вышел еще один выпуск этапа слепых прослушиваний.

Читай также: ТОП-5 звезд, которых зажег “Голос країни“

В этом году за лучших вокалистов страны борются пять судей: Тина Кароль, Дан Балан, MONATIK и Потап, который разделил судейское кресло со своей супругой Настей Каменских.

В пятом эфире приняли участие 14 конкурсантов. А в следующий этап прошли 10 вокалистов. Отметим, что на сцене вокального проекта появились: известная певица Оля Цибульская, актриса сериала “Школа“ Мария Кондратенко и украинская Билли Айлиш - Тоня Сова.

Так, к командам тренеров “Голосу країни-10“ присоединились такие участники:

  • Команда Dan Balan: Анна Безгалова и Галина Рудык.

"Голос країни-10": пятый выпуск
instagram.com/goloskrainy_official

"Голос країни-10": пятый выпуск
instagram.com/goloskrainy_official

  • Команда ПТП и NK: Максим Перепелица, Вахтанг Вахтангишвили, Мариам Жордания, Алена Крутиенко, Мария Кондратенко.

"Голос країни-10": пятый выпуск
instagram.com/goloskrainy_official

"Голос країни-10": пятый выпуск
instagram.com/goloskrainy_official

"Голос країни-10": пятый выпуск
instagram.com/goloskrainy_official

"Голос країни-10": пятый выпуск
instagram.com/goloskrainy_official

"Голос країни-10": пятый выпуск
instagram.com/goloskrainy_official

  • Команда Тины Кароль не пополнилась участниками.
  • Команда MONATIK: Зоряна Атлас, Тоня Сова, Андрей Подкалюк.

"Голос країни-10": пятый выпуск
instagram.com/goloskrainy_official

"Голос країни-10": пятый выпуск
instagram.com/goloskrainy_official

Напомним, что по результатам предыдущих четырех эфиров участниками шоу стали следующие вокалисты:

  • Команда Dan Balan: Василиса Старшова, Назар Яцишин, Кристина Карабанова, Сергей Клейнис, Евгений Анишко, Чуань Юнь Сюй, Индира Эдильбаева, Карина Альберьяни.
  • Команда ПТП и NK: Анастасия Картвелишвили, Карина Балашова, Ерлан Баибазаров, Егор Шагаков, Екатерина Степура, Анна Боршовская, Руслана Калашникова, Николай Свид.
  • Команда Тины Кароль: Даниэль Салем, Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая, Виталий Окс, Ольга Баландюх, Максим Гара, Юрий Самовилов, Нурсултан Шатирханули, Дарья Полоротова, Артем Семенов.
  • Команда MONATIK: Александр Календа, Сергей Роман, Елизавета Криворучко, Сергей Асафатов, Марко Квитка, Лида Ли, Руслан Опанасенко, Владислав Семенов, Ася Хорошун, Екатерина Чемезова, Мария Щербак.

Смотрите полное видео пятого выпуска “Голосу країни-10“ от 16.02.2020:

Как прошел четвертый выпуск юбилейного десятого сезона шоу “Голос країни“ можно посмотреть здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Голос країни-10
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь