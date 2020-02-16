"Голос країни-10": Смотреть пятый выпуск онлайн
В воскресенье, 16 февраля, состоялся пятый эфир юбилейного десятого сезона вокального проекта “Голос країни“. На канале 1+1 вышел еще один выпуск этапа слепых прослушиваний.
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В этом году за лучших вокалистов страны борются пять судей: Тина Кароль, Дан Балан, MONATIK и Потап, который разделил судейское кресло со своей супругой Настей Каменских.
В пятом эфире приняли участие 14 конкурсантов. А в следующий этап прошли 10 вокалистов. Отметим, что на сцене вокального проекта появились: известная певица Оля Цибульская, актриса сериала “Школа“ Мария Кондратенко и украинская Билли Айлиш - Тоня Сова.
Так, к командам тренеров “Голосу країни-10“ присоединились такие участники:
- Команда Dan Balan: Анна Безгалова и Галина Рудык.
- Команда ПТП и NK: Максим Перепелица, Вахтанг Вахтангишвили, Мариам Жордания, Алена Крутиенко, Мария Кондратенко.
- Команда Тины Кароль не пополнилась участниками.
- Команда MONATIK: Зоряна Атлас, Тоня Сова, Андрей Подкалюк.
Напомним, что по результатам предыдущих четырех эфиров участниками шоу стали следующие вокалисты:
- Команда Dan Balan: Василиса Старшова, Назар Яцишин, Кристина Карабанова, Сергей Клейнис, Евгений Анишко, Чуань Юнь Сюй, Индира Эдильбаева, Карина Альберьяни.
- Команда ПТП и NK: Анастасия Картвелишвили, Карина Балашова, Ерлан Баибазаров, Егор Шагаков, Екатерина Степура, Анна Боршовская, Руслана Калашникова, Николай Свид.
- Команда Тины Кароль: Даниэль Салем, Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая, Виталий Окс, Ольга Баландюх, Максим Гара, Юрий Самовилов, Нурсултан Шатирханули, Дарья Полоротова, Артем Семенов.
- Команда MONATIK: Александр Календа, Сергей Роман, Елизавета Криворучко, Сергей Асафатов, Марко Квитка, Лида Ли, Руслан Опанасенко, Владислав Семенов, Ася Хорошун, Екатерина Чемезова, Мария Щербак.
Смотрите полное видео пятого выпуска “Голосу країни-10“ от 16.02.2020:
Как прошел четвертый выпуск юбилейного десятого сезона шоу “Голос країни“ можно посмотреть здесь.
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