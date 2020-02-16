"Голос країни-10": Смотреть пятый выпуск онлайн

16 февраля на канале 1+1 вышел еще один выпуск этапа слепых прослушиваний.

"Голос країни-10": где и когда смотреть пятый выпуск онлайн instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 16 февраля, состоялся пятый эфир юбилейного десятого сезона вокального проекта “Голос країни“. На канале 1+1 вышел еще один выпуск этапа слепых прослушиваний.

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В этом году за лучших вокалистов страны борются пять судей: Тина Кароль, Дан Балан, MONATIK и Потап, который разделил судейское кресло со своей супругой Настей Каменских.

В пятом эфире приняли участие 14 конкурсантов. А в следующий этап прошли 10 вокалистов. Отметим, что на сцене вокального проекта появились: известная певица Оля Цибульская, актриса сериала “Школа“ Мария Кондратенко и украинская Билли Айлиш - Тоня Сова.

Так, к командам тренеров “Голосу країни-10“ присоединились такие участники:

Команда Dan Balan: Анна Безгалова и Галина Рудык.

"Голос країни-10": пятый выпуск instagram.com/goloskrainy_official

"Голос країни-10": пятый выпуск instagram.com/goloskrainy_official

Команда ПТП и NK: Максим Перепелица, Вахтанг Вахтангишвили, Мариам Жордания, Алена Крутиенко, Мария Кондратенко.

"Голос країни-10": пятый выпуск instagram.com/goloskrainy_official

"Голос країни-10": пятый выпуск instagram.com/goloskrainy_official

"Голос країни-10": пятый выпуск instagram.com/goloskrainy_official

"Голос країни-10": пятый выпуск instagram.com/goloskrainy_official

"Голос країни-10": пятый выпуск instagram.com/goloskrainy_official

Команда Тины Кароль не пополнилась участниками .

не пополнилась участниками Команда MONATIK: Зоряна Атлас, Тоня Сова, Андрей Подкалюк.

"Голос країни-10": пятый выпуск instagram.com/goloskrainy_official

"Голос країни-10": пятый выпуск instagram.com/goloskrainy_official

Напомним, что по результатам предыдущих четырех эфиров участниками шоу стали следующие вокалисты:

Команда Dan Balan: Василиса Старшова, Назар Яцишин, Кристина Карабанова, Сергей Клейнис, Евгений Анишко, Чуань Юнь Сюй, Индира Эдильбаева, Карина Альберьяни.

Василиса Старшова, Назар Яцишин, Кристина Карабанова, Сергей Клейнис, Евгений Анишко, Чуань Юнь Сюй, Индира Эдильбаева, Карина Альберьяни. Команда ПТП и NK: Анастасия Картвелишвили, Карина Балашова, Ерлан Баибазаров, Егор Шагаков, Екатерина Степура, Анна Боршовская, Руслана Калашникова, Николай Свид.

Анастасия Картвелишвили, Карина Балашова, Ерлан Баибазаров, Егор Шагаков, Екатерина Степура, Анна Боршовская, Руслана Калашникова, Николай Свид. Команда Тины Кароль: Даниэль Салем, Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая, Виталий Окс, Ольга Баландюх, Максим Гара, Юрий Самовилов, Нурсултан Шатирханули, Дарья Полоротова, Артем Семенов.

Даниэль Салем, Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая, Виталий Окс, Ольга Баландюх, Максим Гара, Юрий Самовилов, Нурсултан Шатирханули, Дарья Полоротова, Артем Семенов. Команда MONATIK: Александр Календа, Сергей Роман, Елизавета Криворучко, Сергей Асафатов, Марко Квитка, Лида Ли, Руслан Опанасенко, Владислав Семенов, Ася Хорошун, Екатерина Чемезова, Мария Щербак.

Смотрите полное видео пятого выпуска “Голосу країни-10“ от 16.02.2020:

Как прошел четвертый выпуск юбилейного десятого сезона шоу “Голос країни“ можно посмотреть здесь.

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