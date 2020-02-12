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Отца актрисы Линдсей Лохан арестовали за избиение бывшей жены

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Отца актрисы Линдсей Лохан арестовали за избиение бывшей жены
Отца актрисы Линдсей Лохан арестовали за избиение бывшей жены
Getty Images

Отца американской актрисы и певицы Линдсей Лохан, Майкла Лохан арестовали после обвинения в домашнем насилии. Об этом сообщает Daily Mail.

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Как пишет издание, бывшая супруга Майкла, Кейт Мейджор написала на него заявления в полицию. Женщина заявила, что экс-муж избил ее у нее дома после того, как она обвинила его в измене. По словам Кейт, Лохан пользовался услугами эскорта в Хьюстоне во время командировки.

Мейджор рассказала, что мужчина пытался питался ее задушить и угрожал убить. Однако ей удалось сбежать. Кейт добралась до квартиры своего адвоката и оттуда позвонила в полицию. А недавно бывший муж начал следить за Мейджор и угрожать. Известно, что полицейские задержали Майкла Лохана 10 февраля. Сейчас он находится под стражей.

Отец актрисы Линдсей Лохан
Отец актрисы Линдсей Лохан
Getty Images

Ранее мы писали о самых громких скандалах с актрисой Линдсей Лохан.

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Теги: Линдсей Лохан
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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