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Алла Костромичева "зажгла" на дне рождения Пэрис Хилтон

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Это было весело!
Алла Костромичева "зажгла" на дне рождения Пэрис Хилтон
Алла Костромичева "зажгла" на дне рождения Пэрис Хилтон
Пресс-служба

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С одной из самых известных тусовщиц в мире ведущая Нового канала познакомилась лет шесть назад. Алла уверяет – в реальной жизни Пэрис – искренняя и добрая

Вчера вечером на Нью-Йоркском Бродвее было громко и весело ведь свои 38 лет праздновала Пэрис Хилтон. На вечеринку к дочери отельного магната приехали сливки нью-йоркского общества. Среди гостей была и ведущая “Топ-модели по-украински“ Алла Костромичева.

Алла Костромичева
Алла Костромичева "зажгла" на дне рождения Пэрис Хилтон
Пресс-служба

 – Что-что, а веселиться Пэрис умеет, – рассказывает Алла. – И эта тусовка была невероятной – я давно так не танцевала (прошу заметить, без капли алкоголя). Все проходило дома у Хилтон, в ее квартире-лофте на Бродвее. Было много звездных гостей – начиная от Хайди Клум, Винни Харлоу и заканчивая американскими стендап-комиками.

Алла Костромичева
Алла Костромичева "зажгла" на дне рождения Пэрис Хилтон
Пресс-служба

По словам Костромичевой, квартира была украшена “в стиле Пэрис“: море гелевых шариков в виде единорогов и колец с бриллиантами, игрушечные пони. Посреди лофта разместили сцену, а сбоку – диджейский пульт, за которым время от времени играла именинница. Пэрис зажигала в розовом платье с открытой спиной, пела в игрушечную помаду гигантских размеров и позировала.

 – Пэрис – настоящая девочка, – улыбается ведущая Нового канала. – С ней всегда легко и весело. А главное, она вообще не зазнавшаяся. Несмотря на образ звезды, при личном общении Пэрис очень милая и приветливая. Это один из тех случаев, когда сценический образ затмевает реальный.

Ранее мы писали, кто из участников “Топ-модель по-украински“ участвовал в показах UFW.

 

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Теги: новый канал, Алла Костромичева, Пэрис Хилтон
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