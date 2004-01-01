Узнайте, кто дефилировал на показах украинских дизайнеров в сезоне осень-зима 20/21.

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В последнее время невозможно представить Ukrainian Fashion Week без участников “Топ-модели по-украински“. С каждым годом количество выпускников проекта растет, а Неделя моды пополняется знакомыми благодаря реалити лицами.

Маша Шевченко – рекордсменка в татуировках

Сбрил бороду и стал 3D-моделью: как участники "Топ-модели по-украински" UFW "взорвали" пресс-служба

Два года после участия в ТМПУ Маша работала барменом и делала тату, но в этом сезоне девушка буквально взорвала мир моды! Совсем недавно она вернулась из Парижа, где принимала участие в последнем показе Жана-Поля Готье и в шоу Armani. Теперь девушка сделала восемь показов на Украинской неделе моды, и не собирается останавливаться.

– Я только что вернулась из Парижа, поработаю немного в Украине, а потом лечу в Милан, и снова Париж. На UFW у меня было восемь показов, каждый из них – по-своему особенный, – утверждает Маша. – В этом сезоне я работала с такими дизайнерами как JULIA KROS, VBO, CHUPRINA, PRZHONSKAYA и др. А на показе BENDUS, по просьбе дизайнера, даже целовалась на подиуме с парнем-моделью!

Мальвина Чукля – на показы без кастингов

Сбрил бороду и стал 3D-моделью: как участники "Топ-модели по-украински" UFW "взорвали" Пресс-служба

Победительница третьего сезона “Топ-модели по-украински“ в очередной раз доказала, что первое место ей досталось не просто так. Сезон осень-зима 20/21 – всего второе участие Чукли в UFW, но она уже успела стать узнаваемой моделью, которую дизайнеры сами приглашают на свои показы.

– Я сделала в этом сезоне пять показов – ARUTIUNOVA, CHUPRINA, Mary Kay x DASTISH FANTASTISH, DARJA DONEZZ и благотворительный показ, посвященный осознанному потреблению, – подытожила Мальвина. – Приятной неожиданностью стало мое попадание к Дарье Донец. Она не сотрудничала с KModels (модельное агентство Аллы Костромичевой, с которым работает Мальвина, – прим. ред.), но пригласила к себе поработать. Просто запомнила меня с прошлого сезона, я ей понравилась, вот и предложила сотрудничество. Как же легко и быстро мы сработались!

В этот сезон UFW Мальвина вошла в качестве победительницы модельного реалити, поэтому окружающие проявляли к ней повышенный интерес.

– Меня начали узнавать – очень часто подходили фотографы, стилисты, визажисты, гости Недели моды, чтобы сделать со мной селфи или засыпать комплиментами, – застенчиво говорит Чукля. – Мне даже как-то неудобно, но очень-очень приятно!

Дарина Герасимчук впервые открыла показ

Сбрил бороду и стал 3D-моделью: как участники "Топ-модели по-украински" UFW "взорвали" Пресс-служба

Одна из самых харизматичных участниц третьего сезона Дарина Герасимчук впервые вышла на подиум Украинской недели моды. Да еще и как эффектно – она открывала показ STARCHAK.

– Я учусь в университете, поэтому пропустила кастинги на UFW, – рассказала Даринка Новому каналу. – Но все равно туда попала – меня лично позвали открывать показ бренда STARCHAK. Сказать, что меня переполняют эмоции – ничего не сказать. Я просто шла, как богиня, а все вокруг кричали: “Муза!“ Скажу так – работать на Украинской неделе моды мне очень понравилось.

Дима Топоринский стал 3D-моделью и ведущим

Сбрил бороду и стал 3D-моделью: как участники "Топ-модели по-украински" UFW "взорвали" fashionweek.ua/

Если в прошлых сезонах UFW выпускник второго сезона “Топ-модели по-украински“ Дима Топоринский выходил на подиум в шубах и платьях, то в этот раз и вовсе стал 3D-моделью.

– В этом сезоне UFW я работал только с одним брендом – FINCH. Но это был не показ, а отдельная презентация – коллаборация FINCH и CASTA EYEWEAR. Из моей фотографии в одежде бренда сделали 3D-модель, – объяснил Дима Топоринский. – Теперь на странице FINCH в Instagram вы найдете маску с моей фигурой, которую можно разместить где угодно в дополненной реальности.

И если с FINCH Дима сотрудничает уже не впервые, то кое-что в этом сезоне все же было для него в новинку – он стал ведущим.

– Для меня этот UFW однозначно отличается от тех, в которых я принимал участие с 2018 года. Главная фишка в том, что мы с Ясей (Яся Крутова – девушка Топоринского, с которой они познакомились на проекте, – прим. ред.) принимали участие не как модели, а как ведущие, – интригует Дима. – Вели презентации, брали интервью у посетителей. Совсем скоро вы сможете увидеть результат на YouTube-канале Украинской недели моды.

Егор Степаненко внес правки в дефиле

Сбрил бороду и стал 3D-моделью: как участники "Топ-модели по-украински" UFW "взорвали" Пресс-служба

Брутальный Егор принимает участие в Украинской неделе моды в третий раз, и чувствует себя на показах, как рыба в воде. Даже советы дизайнерам дает.

– В этом сезоне я взял один показ SONYAMONINA – у Сони всегда легко работать, хороший стилист поможет и морально поддержит, нет никаких напряженных моментов, – вспоминает Егор. – Перед самым дефиле я помог стилистам принять спонтанное решение не надевать пиджак, а нести его в руках. Просто на бэкстейдже я стоял именно в такой позе, и она очень понравилась стилисту. Поэтому он так и отправил меня на подиум. Вот как одна мелочь может повлиять на ход показа.

Оценил Егор UFW и как зритель: по его мнению, Украинская неделя моды растет, а дизайнеры “слетели с катушек“.

– Большинство показов превратились в перфомансы, казалось, что дизайнеры стараются переплюнуть друг друга в странностях, – отметил модель. – Некоторые вообще отказались от подиумов и делали выставки с 3D-изображениями. Хотя мне такое и не очень понравилось, я думаю, что украинских дизайнеров ждет большое будущее.

Сергей Гердов ради показа сбрил бороду

Сбрил бороду и стал 3D-моделью: как участники "Топ-модели по-украински" UFW "взорвали" fashionweek.ua/

Сосед Егора Степаненко по съемной квартире в Киеве тоже принимал участие в одном показе – бренда KASS. Мало того, что ради одной проходки Сергею Гердову пришлось сбрить бороду, так он еще и чуть не упал на подиуме.

– Ради этого выхода мне пришлось побриться! – не без доли грусти говорит парень. – Все дело в условиях, продиктованных дизайнером, и концепции показа: мы выступали в роли индейцев, у каждого была своя роль, у меня, к примеру, – волка. На подиум вынесли огромные шалаши, шел дым... Больше театрализованное шоу, чем классический показ. В конце проходки, на точке, я вообще чуть не упал, потому что нам на подошвы наклеили какую-то скользкую штуку. Но, благо, обошлось.

Алине Миляевой стабильно везет

Сбрил бороду и стал 3D-моделью: как участники "Топ-модели по-украински" UFW "взорвали" Пресс-служба

После участия в третьем сезоне “Супермодели по-украински“ Алина Миляева успела не только создать благотворительный фонд и попасть в финал конкурса красоты “Мисс Украина-2018“, но и несколько раз принять участие в UFW. При этом ранее девушка не сталкивалась со стандартными модельными проблемами на своих показах, к примеру, неудобной обувью слишком маленького размера. Повезло Алине и в этом сезоне – дефиле прошли спокойно и хорошо.

– В этом сезоне я работала с брендами LAKE studio и SANNA ONE. И если с LAKE мы сотрудничаем уже давно, то со вторым брендом – впервые. Но все прошло на отличнейшем уровне, придраться не к чему, даже если бы и хотелось, – уверяет Алина.

Леночка Феофанова пыталась поцеловать принца

Сбрил бороду и стал 3D-моделью: как участники "Топ-модели по-украински" UFW "взорвали" Пресс-служба

Самая кудрявая модель Леночка Феофанова после проекта кроме моделинга занимается еще и рисованием. Девушка даже проводит мастер-классы по рукоделию! Вот и на UFW она демонстрировала не только свои модельные навыки, но и творческую натуру.

– Я участвовала в творческом показе бренда ROUSSIN. Дизайнер София Русинович подошла к показу креативно – она инсценировала сказку о маленьком принце. Мне досталась, так сказать, главная роль, ведь я была единственной девочкой на подиуме. Каждый участник показа должен был нарисовать что-то на стене – дополнить картину или испортить ее, – рассказала модель. – Моей же задачей было нарисовать себе небрежно губы и поцеловать маленького принца. И тут случился казус: его нарисовали слишком высоко, и я не смогла полностью реализовать идею. Хотя получилось все равно эффектно. Кстати, в этом показе я работала с Димой Сукачем – он мне очень импонирует.

Дима Сукач стал зеброй

Сбрил бороду и стал 3D-моделью: как участники "Топ-модели по-украински" UFW "взорвали" Пресс-служба

Дима уже в четвертый раз принимает участие в Украинской неделе моды. И всегда его показы не обходятся без курьезов. Вот и теперь парень чуть не упал и не пополз по подиуму на четвереньках.

– Я участвовал в двух показах – ROUSSIN и KASS. С Соней Русинович мы подружились, я уже третий раз представляю ее одежду на UFW. С KASS сотрудничал впервые, и сразу такая честь – открывать показ. Тут и началось самое веселое, – интригует Сукач. – Мы выходили на подиум через вигвам, в котором было очень мало места. В общем, иду я в скользких ботинках, поскальзываюсь на каком-то пенопласте, и представляю, как в образе зебры на четвереньках выползаю на подиум… Но поскольку все произошло в вигваме, никто ничего не увидел. Хотя я все равно бы выкрутился – спасибо проекту, что научил выходить из любых ситуаций.

Уже по традиции, на UFW Дима отпраздновал свой день рождения. А еще решил, что в будущем хочет связать жизнь с постановкой и режиссированием показов.

Напомним, что на сайте Нового канала проходит второй этап голосования за участниц Суперсезона проекта “Супер Топ-модель по-украински“, в котором за победу будут сражаться самые яркие участницы из всех предыдущих сезонов реалити СМПУ и ТМПУ.

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