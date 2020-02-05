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Ведущая "Ревизора" открывает бутылки саблей

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Ведущая Нового канала продолжает поражать своими неординарными умениями и увлечениями.
Ведущая "Ревизора" открывает бутылки саблей
Ведущая "Ревизора" открывает бутылки саблей
пресс-служба

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 Кто бы мог подумать, что хрупкая Юлия Панкова может взять саблю в одну руку, бутылку – в другую и рубануть так, что даже осколков не останется! Во время своего гастрономического путешествия в Италию, в город Тоскану, девушка научилась саблировать шампанское. Да-да, Юля теперь одним легким движением может откупорить бутылку игристого.

– Саблировать меня научил известный винодел Рикардо Баракка, – рассказывает Юля. – Свою бутылку я открыла с первого раза. И даже не повредила ее.

Ведущая
Ведущая "Ревизора" открывает бутылки саблей
пресс-служба

Такой метод открывания шампанского вовсе не является современным изобретением. Как оказалось, это традиция появилась еще во времена Наполеона. Именно так откупоривали бутылки во время празднования его очередной победы.

– А еще есть романтическая версия возникновения такой традиции, – рассказывает Юля. – Мадам Клико в 27 лет начала заниматься производством шампанского. Девушка пользовалась большой популярностью среди мужчин, и те пытались хоть как-то произвести на нее впечатление. Они каждое утро проезжали мимо ее поместья, и, завидев красавицу, здоровались с ней, откупоривая шампанское саблей.

Хоть и прошло много лет, а итальянцы не только поражают саблированием, но и учат этому туристов!

Ранее мы писали, что Юрия Горбунов положил на лопатки Лесю Никитюк. 

 

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Теги: новый канал, Юлия Панкова, Ревизор
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  05.02.2020, 17:45
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гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
Намед ни, сирийские мучачос, заеб...шили кацапских выблядков! Эпичный видос:

https://t.me/a_shtirlitz/ 3883

Слава сирийским мучачосам!
Смерть кацапским скотам!
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