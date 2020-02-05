Ведущая Нового канала продолжает поражать своими неординарными умениями и увлечениями.

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Кто бы мог подумать, что хрупкая Юлия Панкова может взять саблю в одну руку, бутылку – в другую и рубануть так, что даже осколков не останется! Во время своего гастрономического путешествия в Италию, в город Тоскану, девушка научилась саблировать шампанское. Да-да, Юля теперь одним легким движением может откупорить бутылку игристого.

– Саблировать меня научил известный винодел Рикардо Баракка, – рассказывает Юля. – Свою бутылку я открыла с первого раза. И даже не повредила ее.

Ведущая "Ревизора" открывает бутылки саблей пресс-служба

– А еще есть романтическая версия возникновения такой традиции, – рассказывает Юля. – Мадам Клико в 27 лет начала заниматься производством шампанского. Девушка пользовалась большой популярностью среди мужчин, и те пытались хоть как-то произвести на нее впечатление. Они каждое утро проезжали мимо ее поместья, и, завидев красавицу, здоровались с ней, откупоривая шампанское саблей.

Такой метод открывания шампанского вовсе не является современным изобретением. Как оказалось, это традиция появилась еще во времена Наполеона. Именно так откупоривали бутылки во время празднования его очередной победы.

Хоть и прошло много лет, а итальянцы не только поражают саблированием, но и учат этому туристов!

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