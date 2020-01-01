В новом выпуске "Кто против блондинок" ведущие отрабатывали друг на друге приемы самообороны.

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Лицом к лицу с почти полусотней блондинок – устоять против такого количества девушек непросто. Поэтому одна из участниц “Кто против блондинок?“ на Новом канале любезно согласилась помочь – беловолосая красавица продемонстрировала звездному игроку шоу, телеведущему Юрию Горбунову, несколько приемов самообороны.

– Я занимаюсь единоборствами более шести лет, – рассказывает блондинка Наталья. – На этом настоял мой муж, у него вторая ступень в айкидо, джиу-джитсу и каратэ. Как-то мне пришлось применить свои умения в маршрутке, где у меня попытались украсть телефон. В результате – сбежали с синяком под глазом.



Юрий Горбунов положил на лопатки Лесю Никитюк пресс-служба

– А я ни с кем никогда даже не дрался, – впоследствии за кулисами признался Новому каналу Юрий Горбунов. – Когда был еще школьником, ко мне попытались пристать хулиганы. Но мимо проходил незнакомец, и все замялось само собой (улыбается).

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Блонда предложила ведущей “Кто против блондинок?“ Лесе Никитюк и звездному гостю Юрию Горбунову отработать вместе с ней несколько приемов самообороны. Леся изображала жертву нападения, а Юрий стал нападающим. Девушка объяснила: любые вещи из женской сумочки, такие как шарф, расческа или лак для волос смогут защитить.



Юрий Горбунов положил на лопатки Лесю Никитюк пресс-служба

– А в случае, если под рукой не нашлось ничего, а нападающий повалил вас на землю? – поинтересовался Горбунов и продемонстрировал выше сказанное на ведущей Нового канала. – Надеюсь, я классно завалил Лесю.

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На этот случай у блондинки Наталии также нашлись приемы, которые Леся Никитюк порекомендовала запомнить, даже если не придется воспроизводить в жизни.

Новые выпуски “Кто против блондинок?“ – каждый вторник в 19:00 на Новом канале.

Ранее мы писали, что на шоу “Кто против блондинок“ пришла девушка с 13-м размером груди.

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