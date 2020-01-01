Пятой героиней реалити Нового канала стала 19-летняя Юлия Чигринец из Полтавы.

Читай также: Дворецким “Від пацанки до панянки“ стал исполнительный директор иностранной компании

Все недоразумения с людьми девушка решает силой. И в родном городе уже успела прослыть грозой района. “Главное – ударить первой“ – таков девиз 19-летней Юлии Чигринец из Полтавы. Но озлобленной и агрессивной “пацанка“ стала не просто так – такой ее сделали родители.

– Мама отказалась от меня, – говорит Юля. – Но через год нашла и отсудила обратно у приемной семьи. Она ненавидит меня и не считает своей дочерью, даже по имени никогда не называла. Могла на ночь закрыть в сарае, переночевать в дом меня пускала бабушка. А однажды брат вообще приковал меня на целый день цепью, когда мамы не было. Вернувшись, она только сказала, что я это заслужила.

На "Від пацанки до панянки" пришла девушка, которую приковывали цепью пресс-служба

Юля привыкла к неадекватному поведению родителей, и с окружающими ведет себя соответственно. “Пацанка“ просто не понимает, что может быть иначе. На реалити Нового канала она пришла, чтобы преодолеть свою основную проблему – агрессию. Юлия хочет на “Від пацанки до панянки“ научиться общению с людьми и изменить свою ужасную жизнь.

История Юли не оставила равнодушными ни преподавателей Школы леди, ни съемочную группу проекта. Не оставит и вас.

Не пропустите премьеру четвертого сезона “Від пацанки до панянки“ 17 февраля в 19:00 на Новом канале!

Ранее мы писали, что Леся Никитюк стала адвокатом собаки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.