Новый сезон проекта стартует 17 февраля на Новом канале.

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Совсем скоро состоится премьера нового сезона реалити “Від пацанки до панянки“. Имя директора нам уже известно, школу возглавит политтехнолог и журналист Татьяна Мокриди. Теперь пришло время познакомиться с заместителями директора.

В Школе леди нет указок, доски и мела. Нет оценок и привычных всем звонков на урок. Но есть директор, два его заместителя и 15 учениц-оторв, которые хотят изменить свою жизнь. На метаморфозы у них есть четыре месяца. А помогут им в этом директор Школы леди Татьяна Мокриди и два завуча – телеведущая и искусствовед Катерина Виноградова и миссис “Украина-Вселенная“ Ирина Зайцева.

– Все наши преподаватели очень разные, – говорит руководитель проекта “Від пацанки до панянки“ Ксения Бабенко. – Татьяна Мокриди – сильная женщина, которая умеет управлять большими коллективами и четко знает, чего она хочет. Катерина Виноградова отвечает за “внутреннее содержание“ участниц, за их душу. А Ирина Зайцева прививает нашим “пацанкам“ женственность. Но их общая задача – помочь девушкам, показать, какими они могут стать, если захотят меняться и приложат к этому усилия.



Катерине Юрьевне (а именно так, по имени-отчеству, “пацанки“ называют преподавателей) Виноградовой весь проект доставались самые сложные испытания. Например, роуп-джампинг –

прыжок с моста на веревке. Девушка шутит – мол, как только “пацанки“ видели, что она заходит в

комнату, в их глазах читался ужас: сейчас придется делать что-то страшное!



Миссис "Украина-Вселенная" и телеведущая-искусствовед: кто стал завучами Школы леди пресс-служба

– “Від пацанки до панянки“ для меня – проект-мечта, – говорит Виноградова. – Ведь мы воплощаем мечту девушек о лучшей жизни. Здесь исполнилась и моя мечта. Ведь по образованию я – искусствовед, и всегда хотела проект, где можно говорить об искусстве, театре, кино, музыке, живописи. Мы часами вне камер беседовали с девушками о книгах, кино. И я видела прогресс.

Надеюсь, когда зрители Нового канала увидят, как поменяются «пацанки» к финалу проекта, они тоже будут больше интересоваться искусством.

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А вот Ирину Сергеевну Зайцеву “пацанки“ между собой называли “нашей феечкой“. Она уверена – больше всего “пацанкам“ нужны любовь, тепло и забота.



Миссис "Украина-Вселенная" и телеведущая-искусствовед: кто стал завучами Школы леди пресс-служба

– Есть такое понятие, как работать на сердечной чакре – это именно то, что было нужно девочкам, – говорит Зайцева. – Ведь у каждой из них ужасающе тяжелое прошлое. Только имея большую любовь в сердце можно было вызвать доверие «пацанок» и подвигнуть их на перемены. Все участницы поселились в моем сердце. Я согласилась на проект, потому что каждый день помогаю трансформировать жизни другим. Это моя профессия. Ко мне обращаются женщины разного возраста с просьбой о помощи и одним запросом: «Хочу перемен». На проекте все так же – девочки пришли трансформировать свою жизнь, и я готова им помочь.

Уже совсем скоро, 17 февраля в 19:00, Школа леди распахнет свои двери для 15-ти

“пацанок“. Как это будет – смотрите на Новом канале

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