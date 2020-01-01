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У Леси Никитюк появился двойник

Спецтема: ТВ и телешоу
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Узнайте, что осталось за кулисами шоу "Кто против блондинок?".
У Леси Никитюк появился двойник
У Леси Никитюк появился двойник
пресс-служба

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В новом сезоне “Кто против блондинок?“ зрителя ждет 18 новых веселых и ярких выпусков. В одном из них ведущая шоу Леся Никитюк делегировала свои полномочия блондинке. 

Один из звездных участников шоу Нового канала во время игры начал пренебрежительно относиться к девушкам. Леся Никитюк как руководительница армии блондинок решила их защитить – и встала за игровой пульт, чтобы сойтись в честном бою с игроком. А на место ведущей отправила блонду Елену Борисенко. Надо ли говорить, что девушка была шокирована возможностью стать дублершей Никитюк? И хотя в кадре Елена сдержанно приняла предложение Леси и пошла готовиться к новой роли, за кулисами она не сдерживала эмоций.

– Это действительно со мной случилось? – радостно кричала в гримерке Елена, пока ее красили и
одевали, как Лесю Никитюк. – Не верю, разбудите меня! Что же говорить на площадке? Как себя
вести?

У Леси Никитюк появился двойник
У Леси Никитюк появился двойник
пресс-служба

У девушки было всего 10 минут, чтобы подготовиться и войти в кадр.

– Меня переодели в костюм Леси и немного подправили макияж, – рассказывает Елена. – Дали карточки с вопросами для участника. И все! Креативный редактор шоу Ольга Чеснокова меня поддержала и сказала, чтобы я не волновалась.

Взглянуть на своего “двойника“ и подбодрить ее забежала в гримерку и Леся Никитюк.

– Малая, держись, – сказала ведущая. – Классно на тебе «сидит» мой комбинезон!

У Леси Никитюк появился двойник
У Леси Никитюк появился двойник
пресс-служба

После съемок Елена призналась, что получила удовольствие от новой роли в шоу.

– Проект дает возможность почувствовать себя разной, не такой как всегда, – говорит Елена. – Я
говорю не только о внешних перевоплощениях. Ты перекраиваешь себя внутренне и перенастраиваешься эмоционально.

Включайте 4 февраля в 19:00 Новый канал, чтобы не пропустить самые интересные моменты нового сезона шоу “Кто против блондинок?“

Ранее мы писали, кто стал директор Школы леди в новом сезоне “Від пацанки до панянки“.

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Теги: новый канал, Леся Никитюк, кто против блондинок
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