Опубликован трейлер четвертого сезона сериала "Фарго" (видео)
Телеканал FX опубликовал трейлер четвертого сезона сериала “Фарго“, который расскажет историю американской мафии 1950-х годов. Главную роль исполнит комик Крис Рок, который сыграет главу афроамериканского клана в Канзас-Сити.
Читай также: Самые ожидаемые блокбастеры 2020: Топ-30 картин
Сериал “Фарго“ снят по мотивам одноименной трагикомедии Джоэла и Итана Коэнов 1996 года. Действие четвертого сезона развернется в Канзасе в 1950-х годах. В центре сюжета – война между мафиозными кланами итальянцев и афроамериканцев.
В новом сезоне появятся Бен Уишоу, Джек Хьюстон, Эмири Кратчфилд и другие.
Премьера нового сезона сериала “Фарго“ запланирована на 19 апреля.
Накануне мы писали, что звезда “Игры престолов“ появится в сериале “Властелин колец“.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил