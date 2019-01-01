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Опубликован трейлер четвертого сезона сериала "Фарго" (видео)

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Премьера намечена на 19 апреля 2020 года.
Кадр из трейлера "Фарго"
Кадр из трейлера "Фарго"
Youtube

Телеканал FX опубликовал трейлер четвертого сезона сериала “Фарго“, который расскажет историю американской мафии 1950-х годов. Главную роль исполнит комик Крис Рок, который сыграет главу афроамериканского клана в Канзас-Сити. 

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Сериал “Фарго“ снят по мотивам одноименной трагикомедии Джоэла и Итана Коэнов 1996 года. Действие четвертого сезона развернется в Канзасе в 1950-х годах. В центре сюжета – война между мафиозными кланами итальянцев и афроамериканцев.

В новом сезоне появятся Бен Уишоу, Джек Хьюстон, Эмири Кратчфилд и другие. 

Премьера нового сезона сериала “Фарго“ запланирована на 19 апреля.

Накануне мы писали, что звезда “Игры престолов“ появится в сериале “Властелин колец“.

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Теги: Фарго, сериал, трейлер
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