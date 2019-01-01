Отвратительный поцелуй: Почему Зак Эфрон ужасно целуется

Об этом призналась его давняя парнерша по сериалу “Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди" - Эшли Тисдейл.

Известная американская актриса, певица и музыкальный продюсер Эшли Тисдейл широкому кругу зрителей наиболее знакома по роли десятилетней давности. И хотя после она снималась еще в нескольких удачных кинолентах, популярности своей Мэдди из диснеевского сериала “Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди“ достичь ей все же не удалось.

Эшли Тисдейл pinterest

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В недавнем интервью для журнала Elle Эшли призналась, что самый “странный поцелуй” в ее карьере случился как раз с партнером по популярному сериалу - Заком Эфроном. И дело не в том, что у голливудского красавчика техника была недостаточно мастерской. И даже отвратительные запахи здесь не при чем. Проблема заключалась в том, что в жизни Зак и Эшли близки как брат и сестра, а целовать на экране родственников, пусть даже и не кровных, всегда невероятно неловко. Когда Эфрон попытался поцеловать девушку по-французски, Тисдейл сразу четко очертила рамки - никакого языка.

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