Сама сексуальность: Белла Хадид показала дерзкое фото в бикини

Высокие плавки и “леопардовый” окрас - топ-модель снова хвастает своей фигурой.

Еще летом 2019 американская манекенщица и самое “пропорциональное” личико мирового шоу-бизнеса продемонстрировала свою любовь к купальникам в стиле 90-х. Тогда она то и дело выставляла фото с бесконечных отдыхов или даже из собственного дома, на которых фанаты за клаптиками ткани могли разглядеть шикарные формы звезды. В 2020 Белла снова показывает свою приверженность силуэту бикини. На кухне собственного дома она выглядит не менее сексуально, чем на берегу океана.

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Одна из самых высокооплачиваемых моделей современности Белла Хадид может похвастать, пожалуй, самой красивой фигурой в мире. Длинные, буквально бесконечные ноги, которые только вытягивают рост за счет уникального фасона и небольшая, но очень “сочная” грудь, буквально выпрыгивающая из купальника. Дополнительный вызов создается благодаря не очень трендовому, но невероятно дерзкому принту. “Леопард” - всегда хорошая идея, если девушка хочет продемонстрировать свой темперамент. Вот только даже в таком “животном окрасе” Белле удается выглядеть необычайно мило и кокетливо.

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