Новый трек певица подарила своим поклонникам.

"Мое любимое": Елена Темникова представила душевную зимнюю песню о самом грустном чувстве пресс-служба

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Накануне рождественских праздников Елена Темникова представляет зимний душевный трек "Мое любимое" - тёплую ностальгическую историю о самом близком из грустных чувств.



Песня стала настоящим подарком для поклонников Темниковой! Впервые услышав «Мое любимое» в живом исполнении певицы год назад, подписчики засыпали артистку тысячами сообщений в соцсетях с просьбами выпустить сингл! Оказалось, официальной премьере предшествовала целая длительная история, о которой рассказала сама певица.

Я влюбилась в эту песню, как только услышала ее впервые. Но, на тот момент, у меня было запланировано к выходу очень много релизов, и мы ее отложили на какое-то время. А, когда решила вернуться, мне сказали, что ее продали. Я тогда очень расстроилась!, - рассказала Елена Темникова. - И каким было мое удивление, когда через несколько недель нам позвонили и сообщили, что песню вернули, так как не смогли ее спеть. Моя песня вернулась ко мне.

пресс-служба

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Тогда же певица записала демо-вариант песни на студии. А, когда пришло время релиза, решила не перепевать трек, а выпустить как есть - записанный честно, одномоментно и с первого раза.



Долгожданную премьеру поклонники Темниковой встретили c особым трепетом, тысячами восхищенных комментариев в Instagram и на YouTube-канале певицы.



"Любимое" - это песня, которую вы требовали от меня много-много месяцев. Это мой подарок вам на Новый год. Признаюсь, если бы не ваши тысячи сообщений во всех соцсетях — её бы точно не было. Это тот случай, когда именно вы, мои слушатели, добились появления своего трека. В общем, теперь он 100% ваш. Забирайте, слушайте в своё удовольствие!", - прокомментировала премьеру нового сингла Елена Темникова на своей странице в Instagram.

пресс-служба

А позже добавила, что трек является особенно близким для нее своей честностью и словами, и плотно занял место в сердце певицы.Новая песня Елены Темниковой «Мое любимое» моментального погружает в атмосферу зимнего уюта, с легкой грустью, но со светлыми ностальгическим чувствами. Слушай новинку Темниковой на воздушном миноре, трек доступный для скачивания на всех музыкальных платформах.

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