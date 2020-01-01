Верный декор: ТОП-5 елочных игрушек для гармоничного Нового 2020 года

Какие украшения обязательно должны сверкать на вашей лесной красавице, чтобы год прошел удачно.

Если вы не слишком верите в китайскую науку о гармонии вещей и людей - Фэн-шуй, то мы готовы переубедить вас. Китайцы, благодаря которым мы и получили 12 символов Нового года, свято убеждены, что от того, какими предметами они себя окружают, зависит насколько счастливыми они будут в будущем. Новогоднее дерево не есть исключением, так как оно является первоисточником положительной энергии, которая должна дать начало хорошему году. Для того, чтобы и вы обрели удачу, счастье и все остальное, чего вам так отчаянно не хватает, мы решили помочь вам выбрать правильный декор для праздничной елки. Не думайте, что предложенные нами украшения каким-либо образом повлияют на эстетическую составляющую вашего праздника. Грамотно выбранные игрушки лишь усилят положительную энергетику вокруг вас и вашей семьи. Ivona рассказывает, какие ТОП-5 украшений обязательно должны быть на новогоднем дереве в 2020 году.

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Изображение Крысы

Перво-наперво приобретите для вашей новогодней красавицы сезона 2020 яркие елочные украшения с изображением самой хозяйки года. 12-летний цикл начинает именно Крыса, а потому следует уважить будущую властительницу года. Животное это очень тщеславное и прыткое, а также сообразительное и мудрой. Если вам недостает этих качеств, то в 2020 году Крыса поможет вам восполнить пробелы в вашем характере. Более того, если вы хотите, чтобы в будущем году все ваши планы осуществлялись мгновенно, то не поскупитесь и приобретите несколько разноплановых игрушек для елки с изображением мордашки талисмана года.

Какие игрушки должны быть на новогодней елке 2020 pinterest

Металл

Не только ее персональное изображение способно польстить требующей всеобщего внимания Белой Крысе. Металл - ее стихия и одна из пяти основных, которые выделяют восточные духовные практики. Именно поэтому позаботьтесь, чтобы на вашем новогоднем дерево было как можно больше украшений из этой фактуры. Выбирайте серебристые игрушки - они будут смотреться максимально эффектно и стильно. Кстати, именно стихия металла отвечает за долгосрочные планы и новые начинания, поэтому если в 2020 году планируете нечто грандиозное, то лучше обезопасить себя с помощью правильного декора.

Какие игрушки должны быть на новогодней елке 2020 pinterest

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Гирлянда

Невозможно представить по-настоящему красивое и праздничное дерево без яркой, переливающейся разноцветными огоньками гирлянды. Если вы по каким-то невиданным для нас причинам отказывались все это время использовать световое украшение, то знайте, что новогодняя елка 2020 точно не сможет обойтись без этого традиционного атрибута. Огоньки символизируют настоящий огонь, который в Фэн-шуе является основным источником положительной энергии. Лучше всего, чтобы ваша гирлянда сияла белыми или серебристыми переливами - этот цвет уж очень близок хозяйке года.

Какие игрушки должны быть на новогодней елке 2020 pinterest

Музыка ветра

Восточные практики гласят, что абсолютно все предметы, которые издают приятные звуковые колебания, могут быть использованы как амулеты, привлекающие удачу. Они создают мелодичные звуки при легком дуновении ветра или открывании дверей, и тем самым завлекают в дом успех и благополучие. Для традиционной новогодней елки 2020 вам достаточно будет украсить ее несколькими милыми колокольчиками, которые еще и являются одними из самых симпатичных и стильных вариантов декора.

Какие игрушки должны быть на новогодней елке 2020 pinterest

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Монеты с иероглифами

Денег много не бывает - это известно всем и каждому. Если именно эта цель является для вас основной в 2020 году, то советуем закупиться традиционными китайскими украшениями с монетками. Именно они способны активизировать энергию прибыли и принести в ваш дом неожиданное богатство. Возможно, смотрятся такие украшения уж слишком аутентично, но кто же откажется от незапланированного и такого приятного денежного потока? Только обязательно проверьте, чтобы декор “смотрел” на вас правильной стороной - той, на которой изображено 4 иероглифа.

Какие игрушки должны быть на новогодней елке 2020 pinterest

Для того, чтобы правильно подготовиться к встрече Нового 2020 года, вам нужно всего лишь поближе изучить традиционные китайские понятия об этом празднике. Вы будете удивлены, но многие восточные ритуалы нашли отображение и в славянской культуре. Если вы не хотите маяться весь 2020 год, то лучше уже сейчас приобрести ТОП-5 украшений для праздничного дерева, которые помогут вам воссоздать нужную атмосферу и энергетику в вашем доме. И тогда последующие 365 дней пройдут весело, радостно, счастливо и благополучно.

Раннее мы писали о том, какой маникюр в новогоднюю ночь 2020 поможет вам привлечь внимание хозяйки года - Белой Крысы.

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