Зважені та щасливі: Участники отправятся на курорт

Узнайте, чем удивит 16 выпуск 9 сезона проекта "Зважені та щасливі".

Сегодня в 19:00 на телеканале СТБ состоится шестнадцатый выпуск самого весомого и волшебного проекта страны “Зважені та щасливі“. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На этой неделе Анита отправит участников на курорт. Но, конечно, не для загара, а в лучших традициях “Зважених та щасливих“.

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Дело в том, что участники слишком расслабились. Опытная ведущая мигом раскусит первые признаки самовлюбленности и придумает волшебный пендель, который сменит гонор на адекватную критичную самооценку. Для этого выведет участников из зоны комфорта и устроит знакомство с красотками и красавчиками у бассейна. Интересно, какого это услышать объективную оценку в свой адрес от незнакомцев.

“Ужасно слышать о себе такое. Нужно провести работу над ошибками и измениться“, - старались учесть замечания участники, чтобы выйти с проекта полностью другими.

После услышанной критики участники окажутся на дне. В прямом и переносном смысле. Им придется нырять на дно бассейна за элементами одежды, которую позже они наденут на торжественный прием с украинскими звездами и известными журналистами. Кто неудачно выполнит задание, имеет возможность пойти в одних только плавках или купальнике. И что же будут делать Наташа и Тамара, которые, оказывается, не умеют плавать.

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На мероприятии участников будут ждать: Надежда Матвеева, Людмила Шупенюк, Михаил Присяжнюк, Алена Алымова, Макс Ежов. Конечно, уже знакомые им Анита Луценко, Марина Боржемская, Иракли Макацария, Светлана Фус и Анна Кушнерук. А также неожиданный сюрприз – участники предыдущих сезонов “Зважених та щасливих“, которые точно знают, какие слова поддержки нужны на последних неделях проекта.

Смогут ли участники преодолеть комплексы, наладить коммуникацию и произвести хорошее впечатление на гостей и звезд, смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ.

Как прошел предыдущий 15 выпуск 9 сезона “Зважених і щасливих“ можно посмотреть здесь.

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