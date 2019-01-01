ТОП-10 самых обсуждаемых музыкантов 2019 года: Рейтинг Twitter

Twitter составил рейтинг самых обсуждаемых исполнителей уходящего года.

Создатели популярной социальной соцсети Twitter подбили итоги уходящего 2019 года и назвали десять самых обсуждаемых музыкантов. Рейтинг артистов был опубликован в блоге Twitter.

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Так, в этом году самыми обсуждаемыми артистами стали участники корейской группы BTS. На втором месте рейтинга оказалась американская исполнительница Ариана Гранде. Также в тройку лидеров вошел канадский рэпер Дрейк.

BTS Getty Images

ТОП-10 самых обсуждаемых музыкантов 2019 года по версии Twitter:

BTS Ариана Гранде Дрейк Рианна Карди Би Джастин Бибер Бейонсе Канье Уэст Билли Айлиш Леди Гага

ТОП-10 самых обсуждаемых музыкантов 2019 года blog.twitter.com

Ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года.

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