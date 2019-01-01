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ТОП-10 самых обсуждаемых музыкантов 2019 года: Рейтинг Twitter

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Twitter составил рейтинг самых обсуждаемых исполнителей уходящего года.
ТОП-10 самых обсуждаемых музыкантов 2019 года: Рейтинг Twitter
ТОП-10 самых обсуждаемых музыкантов 2019 года: Рейтинг Twitter
Getty Images

Создатели популярной социальной соцсети Twitter подбили итоги уходящего 2019 года и назвали десять самых обсуждаемых музыкантов. Рейтинг артистов был опубликован в блоге Twitter.

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Так, в этом году самыми обсуждаемыми артистами стали участники корейской группы BTS. На втором месте рейтинга оказалась американская исполнительница Ариана Гранде. Также в тройку лидеров вошел канадский рэпер Дрейк.

BTS
BTS
Getty Images

ТОП-10 самых обсуждаемых музыкантов 2019 года по версии Twitter: 

  1. BTS
  2. Ариана Гранде
  3. Дрейк
  4. Рианна
  5. Карди Би
  6. Джастин Бибер
  7. Бейонсе
  8. Канье Уэст
  9. Билли Айлиш
  10. Леди Гага

ТОП-10 самых обсуждаемых музыкантов 2019 года
ТОП-10 самых обсуждаемых музыкантов 2019 года
blog.twitter.com

Ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года.

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Теги: Twitter, самые обсуждаемые музыканты, BTS, Ариана Гранде, Дрейк, рейтинг
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Источник: Ivоna bigmir)net

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