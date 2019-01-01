Умерла звезда Instagram кошка Лил Баб

Пушистая знаменитость страдала болезнью костей и умерла во сне на 9 году жизни.

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В США умерла кошка Лил Баб (Lil Bub), которая была звездой соцсетей и имела более 2,4 млн подписчиков в Инстаграм.

Кошка страдала заболеванием, разрушающим кости, и скончалась в возрасте 8 лет.

О ее смерти сообщил хозяин животного музыкант Майк Бридавски.

8 лет назад Майк подобрал котенка на улице. Поскольку Лил Баб родилась с врожденными аномалиями - у нее был необычный внешний вид и она практически не менялась с возрастом. Хозяин завел Ли Баб аккаунт в Инстаграм, на который в последствие подписались более 2 млн. человек. Благодаря огромным глазам и яркий “мимике“ Ли Баб стала настоящей звездой мэмов. Также у Лил Баб есть собственный сайт и шоу. Кошка также стала героиней книги.

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Хозяин пушистой звезды отметил, что она скончалась спокойно во сне. В длинном посте в Инстаграм он написал о том, какой необыкновенный эффект кошка оказала на его жизнь. К публикации музыкант добавил 2 фото - самое первое их общее селфи...и самое последнее.

Невозможно передать словами тот глубокий эффект, который BUB оказала на мою жизнь, на жизни тысяч бездомных и домашних животных и на жизнь тех из вас, кто заботился о ней, как будто она была вашей собственной семьей. Она научила меня всему, что я знаю о безусловной любви, она свела мою жену Стейси и меня вместе, именно поэтому у нас есть наши прекрасные дети Роско и Лула, и она была постоянным источником тепла и любви в нашей жизни в течение последних 8 лет. года. Сказать, что наша семья опустошена, было бы преуменьшением, - написал Майк.

Также музыкант рассказал о благотворительных акциях, которые поддержал вместе со своей звездной питомицей.

Но самое главное, BUB внесла огромный вклад в мир защиты животных и в жизнь миллионов людей во всем мире. Она буквально спасла тысячи жизней (как домашних животных, так и людей), она создала первый национальный фонд для домашних животных с особыми потребностями, она стала объектом инновационных генетических и биологических исследований, она помогла собрать более 700 тыс. долларов для нуждающихся животных и распространила послание решимости, позитивности и настойчивости людям во всем мире. И хотя мое сердце абсолютно разбито ее изящным уходом с планеты Земля, я знаю, что ее дух, магия и энергия все еще с нами, напоминая нам каждый день, чтобы мы были лучше. Дорогой БАБ, я никогда не забуду твою щедрость, твои безграничные запасы любви или твою сверхъестественную способность приносить в мир столько магии и радости. Для меня большая честь, что ты выбрала меня своим смотрителем, - трогательно отметил Майк.

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