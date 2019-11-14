Дуэйн "Скала" Джонсон сыграет в кинокомиксе DC

Актер исполнит роль антигероя Черного Адама.

Дуэйн "Скала" Джонсон станет антигероем киновселенной DC. Актер исполнит роль в новом фильме Warner Bros. "Черный Адам". Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграм.

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Как и многие другие дети, я мечтал стать супергероем. С суперспособностями хотел бороться за честность и защищать людей... Через несколько лет я понял, что не могу стать таким супергероем, как Супермен. Я был очень непослушным, слишком буйным, постоянно сопротивлялся традиционным правилам и законам... Моя супергеройская мечта сбылась. Для меня огромная честь присоединиться к вселенной DC и невероятное удовольствие стать Черным Адамом, - написал Дуэйн Джонсон.

Актер добавил, что его герой получил магию и силы, равные Супермену, но разница между ними в том, что Черный Адам не зависит от каких-либо правил.

Ранее мы писали, что Дуэйн "Скала" Джонсон тайно женился на Гавайях.

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