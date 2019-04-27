Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2019 года

Стало известно, кто возглавил список самых высокооплачиваемых актеров по версии журнала Forbes.

Известный американский финансово-экономический журнал Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров. Эксперты издания выяснили, кто из знаменитостей получил самые большие гонорары с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года.

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Так, самым высокооплачиваемым актеров стал звезда фильма “Небоскреб“ и сериала “Футболисты“ Дуэйн “Скала“ Джонсон. Он заработал за год 89.4 млн долларов.

На втором месте в рейтинге оказался актер из “Мстителей“ Крис Хемсворт. Его гонорары за год составили 76.4 млн долларов.

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Третье место занял еще один актер фильмов киновселенной Marvel Роберт Дауни-младший, который заработал за год 66 млн долларов.

ТОП-10 самых высокооплачиваемых актеров 2019 года:

Дуэйн Джонсон - 89.4 млн долларов Крис Хемсворт - 76.4 млн долларов Роберт Дауни-младший - 66 млн долларов Акшай Кумар - $ 65 млн долларов Джеки Чан - $ 58 млн долларов Брэдли Купер - $ 57 млн долларов Адам Сэндлер - $ 57 млн долларов Крис Эванс - $ 43.5 млн долларов Пол Радд - $ 41 млн долларов Уилл Смит - $ 35 млн долларов

Ранее журнал Forbes назвал самую высокооплачиваемую знаменитость.