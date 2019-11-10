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Леся Никитюк рассказала, что ей подарили на день рождения

Комментариев: 1
19 октября ведущей исполнилось 32 года.
Леся Никитюк рассказала, что ей подарили на день рождения
Леся Никитюк рассказала, что ей подарили на день рождения
ivona.bigmir.net

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк совсем недавно отметила свое 32-летие. Вскоре артистка рассказала, какие подарки ей достались на день рождения от близких.

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Праздник селебрити состоялся в одном из столичных ресторанов. Леся пригласила на вечеринку своих друзей, в числе которых оказалась сама Оля Полякова.

В программе “Светская жизнь“ Никитюк рассказала, что ей подарили на день рождения.

Драгоценности, полет на воздушном шаре, очень классные сервизы, ковры хорошие, - перечислила она. 

Напомним, что ранее Леся Никитюк рассказала, у кого самые длинные ноги в украинском шоубизе.

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Теги: Леся Никитюк, ведущая
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
tetyana799    10.11.2019, 12:39
Оценка:  -1
tetyana799
32 и никому этот колхоз тупой не нужен!!! до сих пор сама говорить не умеет а только заучивает бездарь
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