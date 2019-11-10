19 октября ведущей исполнилось 32 года.

Леся Никитюк рассказала, что ей подарили на день рождения ivona.bigmir.net

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк совсем недавно отметила свое 32-летие. Вскоре артистка рассказала, какие подарки ей достались на день рождения от близких.

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Праздник селебрити состоялся в одном из столичных ресторанов. Леся пригласила на вечеринку своих друзей, в числе которых оказалась сама Оля Полякова.

В программе “Светская жизнь“ Никитюк рассказала, что ей подарили на день рождения.

Драгоценности, полет на воздушном шаре, очень классные сервизы, ковры хорошие, - перечислила она.

Напомним, что ранее Леся Никитюк рассказала, у кого самые длинные ноги в украинском шоубизе.

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