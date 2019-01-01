Режиссера Романа Полански обвинили в изнасиловании

Обвинительница утверждает, что это произошло в 1975 году.

Французская актриса и фотограф Валентин Монье обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании. По ее словам, это произошло 44 года назад, передает издание Le Parisien.

В 1975 году меня изнасиловал Роман Полански. У меня не было с ним никакой связи - ни профессиональной, ни личной, я его едва знала. Это не была какая-то вечеринка, не было ни алкоголя, ни наркотиков, - заявила Монье.

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Актриса утверждает, что это произошло, когда она отдыхала на горно-лыжном курорте в Швейцарии, где в это же время находился Полански, с которым девушку познакомили друзья.

Монье, которой на тот момент было 18 лет, ответила на предложение режиссера вступить в близкий контакт с ним, отказом. Вечером того же дня она отправилась с Полански в ресторан, после чего вернулась с ним в хижину, которую они снимали компанией, где он якобы и надругался над ней.

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Он бил меня, срывал с меня одежду, в какой-то момент я сдалась, тогда он заставил меня подвергнуться целому ряду неприятных действий. На тот момент мне только-только исполнилось 18 лет, - вспоминает она.

Желание открыть миру правду у нее появилось после появления новостей о выходе в прокат нового фильма Полански “Офицер и шпион“ (J'accuse, 2019), повествующем о самом громком судебном процессе в истории Франции и последовавшем за ним социальном конфликте — деле Дрейфуса.

Ранее Роман Полански выступил против равенства полов и противозачаточных средств.

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