Савкин и Васько покажут вулкан страсти

Олег Савкин и Наталья Васько сыграют главные роли в комедии "Вулкан страсти".

5 декабря в Большом зале Оперной студии консерватории состоится премьера комедии “Вулкан страсти“ с участием самой известной кинопары Украины Олега Савкина и Натальи Васько.

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В основе сюжета - трогательная история отношений мужчины и женщины, 25 лет живущих на одном этаже. Все эти годы она здоровается с ним, а он не отвечает. Но однажды она решает изменить привычный ход вещей…

«Это постановка о том, что мужчины и женщины с разных планет, - говорит Олег Савкин. - На одни и те же обстоятельства, действия, слова, проблемы, факты мы смотрим совершенно по-разному. Такова природа, мы по определению не понимаем друг друга, и никогда не сможем найти общий язык, если не будем готовы к компромиссу».

Лирику, тайну и тонкий юмор мастерски переплел в постановке режиссер Мирослав Гринишин.

"Вулкан страсти" Пресс-служба

Савкин и Васько – популярная сыгранная кинопара. Среди совместных работ – сериалы «Дочки-матери», «Тот, кто не спит», «Ради любви я все смогу» и др.

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У каждого из актеров – уникальный творческий багаж. В фильмографии Олега Савкина – 65 ролей в кино, около 30 – в театре, а также съемки в клипах Т.Повалий, К.Бужинской и И.Саруханова. Актер - полуфиналист польских «Танцев со звездами» и ведущий прогноза погоды на первом Национальном канале.

Наталья Васько снялась в около 100 картинах, сыграла более 10-ти театральных ролей, была ведущей на телеканале «Интер». Дважды номинировалась на «VIVA! Самые красивые», а в 2017 году стала лауреатом национальной кинопремии «Золота дзига» за роль в фильме «Гнездо горлицы».

Второй показ спектакля состоится 23 декабря в Доме офицеров.

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